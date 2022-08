Fauci hatte mehrere US-Präsidenten bereits zu Themen wie Aids, dem Ebolavirus und Zika beraten, bevor er für seine Arbeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie bekannt wurde. Foto: APA/AFP/MANDEL NGAN

Washington – Der US-amerikanische Immunologe Anthony Fauci sagte am Montag, er werde im Dezember von seinen Ämtern als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und als leitender medizinischer Berater von US-Präsident Joe Biden zurücktreten.

Der 81-jährige Experte für Infektionskrankheiten erlangte in seiner Rolle als Verantwortlicher für die Bekämpfung der Corona-Pandemie unter zwei US-Präsidenten internationale Bekanntheit. Gleichzeitig musste er auch heftige politische Angriffe über sich ergehen lassen. Im Dezember will Fauci nach mehr als einem halben Jahrhundert im öffentlichen Dienst zurücktreten.

Berater von sieben US-Präsidenten

Während seines Dienstes beriet Fauci sieben Präsidenten zu Gesundheitshemen wie Aids, den Anthrax-Anschlägen von 2001, dem Ebolavirus, Zika und schließlich der Corona-Pandemie.

"Solange ich gesund bin, was ich bin, und solange ich energisch bin, was ich bin, und solange ich leidenschaftlich bin, was ich bin, möchte ich einige Dinge außerhalb des Bereichs der Regierung tun", sagte Fauci in einem Interview am Sonntagabend. (wisa, Reuters, 22.8.2022)