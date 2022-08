Wenige hatten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar damit gerechnet, dass der Krieg sechs Monate später noch in vollem Gang sein wird – am wenigsten wohl Wladimir Putin selbst. Er war überzeugt davon, die Ukraine innerhalb weniger Tage politisch enthaupten und zerstückeln zu können.

Die Moral der Ukrainer ist ungebrochen. Foto: AP Photo/Olexandr Chornyi

Der auf den Osten und Süden des Landes beschränkte Frontverlauf, der sich seit Wochen kaum verschiebt, zeugt vom großen militärischen Erfolg der Ukraine – und vom katastrophalen Zustand der überschätzten russischen Armee, der die Misere des ganzen Staates widerspiegelt. Die Stärke der ukrainischen Verteidigung ist auch ein Triumph der westlichen Bündnisse, der Nato und der EU, die gegen den Aggressorstaat weitgehend zusammenhalten und Kiew mit den Lieferungen immer stärkerer Waffen eine echte Chance auf Selbstverteidigung gegeben haben.

Dennoch ist der Preis für den ersten großen Landkrieg in Europa seit 1945 hoch – vor allem für die Ukraine selbst, die ihre besten Männer an der Front verliert und unzählige Opfer in der Zivilbevölkerung zu beklagen hat. Russische Bomben und Raketen verwüsten das Land, zerstören Wohnhäuser und Infrastruktur, die Wirtschaft liegt darnieder, die Lebenshaltungskosten explodieren.

Die finanziellen Kosten im Westen, die Sanktionskritiker immer öfter beklagen, verblassen da im Vergleich, doch sind auch sie beträchtlich. Und trotz der angelaufenen Getreideexporte droht vielen Ländern im Globalen Süden durch den Krieg eine Zunahme von Hunger und Armut.

Strategie des langen Atems

180 Tage Krieg sind viel zu lang. Doch ein Ende ist nicht in Sicht – und lässt sich auch nicht mit Verhandlungen erzwingen. Denn keine Seite wird sich mit dem Status quo zufriedengeben. Der Kreml nicht, der seinem Kriegsziel, die Ukraine zu einem Vasallenstaat zu degradieren, keine Spur nähergekommen ist. Die Ukrainer können nicht ein Fünftel ihres Landes kampflos aufgeben – wissend, dass die Russen sie auch dann nicht ihren eigenen Weg gehen lassen werden.

Aber ebenso unwahrscheinlich ist der schnelle Sieg einer Kriegspartei. Russlands Armee ist ausgelaugt, und den Ukrainern fehlt trotz jüngster taktischer Erfolge im Süden die Offensivkraft, um große Gebiete zurückzuerobern. Dazu brauchen sie Waffen, die der Westen noch nicht zu liefern bereit ist – und zum Teil auch gar nicht kann. Ein Angriff auf die besetzte Region Cherson wäre, so wichtig die Rückeroberung für Kiew auch wäre, derzeit ein allzu großes Risiko.

Beide Seiten müssen auf Zeit setzen. Aber wem nützt das mehr? Russland hat in Konflikten stets eine Strategie des langen Atems verfolgt und verfügt über unerschöpfliche Reserven an primitiver Artillerie und schlecht ausgebildeten Soldaten. Aber die Sanktionen dürften bald nicht nur seine Wirtschaft, sondern auch die Armee massiv beeinträchtigen. Und da die Russen die Gewalt nun selbst zu spüren bekommen, könnte die Unterstützung für den Krieg bald bröckeln.

Die Moral der Ukrainer ist ungebrochen und wird es wohl auch bleiben. Aber sie können nur durchhalten, wenn der Westen weiter fest an ihrer Seite steht – die USA ebenso wie Europa. Dazu zählen Sanktionen, Waffenlieferungen und bald auch Milliardenhilfen für die ukrainische Wirtschaft. Noch sind es hierzulande nur wenige, die nach einem "Überdenken" rufen. Dass es nicht mehr werden, könnte kriegsentscheidend sein. (Eric Frey, 23.8.2022)