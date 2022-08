Medaillensammlerin. Foto: IMAGO/MaJo

Es gibt immer etwas, worüber sich diskutieren lässt. Im Fall von Sofia Polcanova wäre das etwa ihr Dienstgrad beim Bundesheer und die Frage, ob und wie er zu gendern ist. Drei weiße Sterne oder auch "Keks" zieren ihre Schulter, sie ist Zugsführerin oder Zugsführer oder Frau Zugsführer, letztgültig ist das wohl noch nicht geklärt.



Außer Streit steht, dass Polcanova die derzeit beste Tischtennisspielerin Europas ist. Die jüngsten Erfolge der Linzerin sprechen für sich, bei der EM in München hat sie groß abgeräumt, die Titel im Einzel und – gemeinsam mit der Rumänin Bernadette Szocs – im Doppel gewonnen. Mixed-Bronze mit ihrem Landsmann Robert Gardos kam noch dazu.

Mit Polcanova (27) setzt sich eine heimische Erfolgsserie in einer Weltsportart fort, die hierzulande trotz all der Erfolge ein Schattendasein fristet. Polcanovas Einzelerfolg in München war jedenfalls der größte österreichische Solosieg seit Werner Schlagers sensationellem WM-Titel 2003 in Paris. Nebenbei trat die gebürtige Moldauerin beim Verein Linz AG Froschberg quasi die Nachfolge der Austrochinesin Liu Jia an, die 2005 Europameisterin und sechsmal Olympiateilnehmerin war. Wie Liu Jia ist Polcanova in jungen Jahren nach Österreich gekommen, mit 14. Ihr Vater und Trainer, Mihail, hatte sie ziehen lassen, Linz bot bessere Chancen als Chişinău, nicht zuletzt im Tischtennis.

Eine Hogwartstorte

Wie Liu Jia, genannt Susi, bekam Polcanova einen Spitznamen, Sonja, wie Susi integrierte sich Sonja schnell. 2010 erhielt sie die Staatsbürgerschaft, 2020 hat sie geheiratet. Polcanova und ihr Mann Peter sind "Harry Potter"-Fans, es gab also auch Hochzeitsfotos im Harry-Potter-Outfit, es gab eine Hogwartstorte. Prinzipiell ist Polcanova eher "kein Partymensch. Ich lese gerne, schaue Filme."

Brillen, wenn auch nicht à la Harry, und Kontaktlinsen hat die 1,80 Meter große Linkshänderin lange getragen. 2018 unterzog sie sich einer Laserbehandlung, seither sieht sie Wesentliches noch klarer. Eine Hüft- und eine Knieoperation waren ungeplant, taten Polcanovas Motivation aber keinen Abbruch. Diese soll anhalten, schließlich steht 2023 die WM in Durban an, der 2024 Olympische Spiele in Paris und eine Heim-EM folgen.

Ihren Vater, der 2015 einem Krebsleiden erlag, hatte Polcanova vor seinem Tod liebevoll gepflegt. Manchmal besucht sie in Chişinău ihre Mutter – und ein Tischtenniszentrum, das auch dank einer von ihr initiierten Spendenaktion hergerichtet wird. (Fritz Neumann, 22.8.2022)