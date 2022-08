Österreicher schlägt den US-Amerikaner J.J. Wolf bei seinem Hartplatz-Comeback in einer engen Partie. Am Dienstag trifft er auf den topgesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow

Thiem übersteht den Erstrundenkrimi. Foto: IMAGO/Juergen Hasenkopf

Winston-Salem (North Carolina) – Dominic Thiem hat am Dienstag, kurz nach Mitternacht Ortszeit, sein Hartplatz-Comeback auf der ATP-Tour nach einer mehrfachen Geduldsprobe gewonnen. Der 28-jährige Niederösterreicher bezwang in der ersten Runde von Winston-Salem den fünf Jahre jüngeren US-Amerikaner J.J. Wolf nach 3:09 Stunden und einer rund 105-minütigen Regenunterbrechung im dritten Satz mit 6:7(4),7:5,7:6(6). Thiem wehrte dabei im Tiebreak bei 4:6 sogar zwei Matchbälle ab.

Thiem hat damit bei seiner Generalprobe für die am Montag beginnenden US Open ein weiteres Match. Er trifft nun erneut in der Nightsession am Dienstag (Mittwoch, 01.00 Uhr MESZ/live Sky) auf den topgesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow. Gegen den wie der Österreicher mit einer Wildcard ausgestatteten Weltranglisten-19. hat Thiem eine 2:4-Bilanz. Die vergangenen drei Partien hat Thiem verloren, zuletzt im Australian-Open-Achtelfinale 2021. (APA, 23.8.2022)

WINSTON-SALEM (ATP-250, 823.420 Dollar, Hart)

1. Runde: Dominic Thiem (AUT) – J.J. Wolf (USA) 6:7(4),7:5,7:6(6)

Anmerkung: Thiem wehrte im letzten Tiebreak zwei Matchbälle ab

Zweite Runde (Mittwoch/01.00 Uhr MESZ/live Sky): Thiem – Grigor Dimitrow (BUL-1)