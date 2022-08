Bei den Battles messen sich internationale Tänzerinnen. Foto: Raphi Photography

Zum Ende der Salzburger Festspiele übernehmen Hip-Hop und House-Dance das Regiment in der Mozartstadt – und lösen die Hochkultur ab. Denn ab 27. August findet mit dem Flavourama eines der größten europäischen Streetdance-Festivals statt. Hunderte Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt treffen sich bereits zum 14. Mal zum Battle in den unterschiedlichen Streetdance-Kategorien in der Szene Salzburg.

Austragungsort des Festivals ist aber die ganze Stadt mit all ihren Facetten. Getanzt wird an öffentlichen Orten, zugänglich für alle Menschen. Die Salzburgerinnen und Salzburger können zum Auftakt bei den sogenannten Walking-Dance-Classes in die Tanzstile eintauchen und beim Spaziergang durch die historische Altstadt ein paar Moves lernen.

Die Organisatorinnen des Festivals, Farah Deen, Olivia Mitterhuemer und Elena Rainer, rücken heuer den Bühnen- und Theaterkontext von Streetdance in den Mittelpunkt. Im Toihaus-Theater Salzburg sollen im Rahmen eines performativen Abends mit Musik und Tanz die Türen zur Theaterwelt geöffnet werden. Junge Nachwuchstalente bekommen beim "Next Generation Battle" in der Altstadt die Möglichkeit, der Tanzszene ihr Können zu zeigen.

Retreat in Bad Gastein



In die Tiefe geht es auf dem Land. Beim einwöchigen Flavourama Intensive Retreat werden die Teilnehmenden in Bad Gastein von Szeneprofis unterrichtet, dabei wird an ihren Skills und dem künstlerischen Ausdruck gefeilt. "Wir finden es spannend, das Stadtgebiet zu verlassen und zu schauen, was dieser Kontrast zwischen ländlichem Flair und Subkultur mit dem Hip-Hop und House-Dance macht. Mit dem Schritt in die rurale Gegend wollen wir aber auch Brücken bauen und zeigen, dass die Streetdance-Kultur für alle ist", erklärt Olivia Mitterhuemer, eine Mitbegründerin des Festivals.

Auch die Geschichte des Streetdance sowie Themen wie Black History, kulturelle Aneignung oder Geschlechtergerechtigkeit stehen am Vorabend der Battles auf dem Programm. "Hip-Hop und House-Dance wurde in den Anfängen, in den 70er- und 80er-Jahren, vor allem von Menschen aus den Black und Latinx Communitys getanzt", sagt Farah Deen. (Stefanie Ruep, 23.8.2022)