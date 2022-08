Der Ukraine-Krieg macht organische Düngemittel beliebter. Das Angebot in Österreich ist zwar begrenzt, aber es herrscht ein hoher Selbstversorgungsgrad

Der Ukraine-Krieg wirkt sich auch die Landwirtschaft aus. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Angesichts der im Zuge des Ukraine-Kriegs in die Höhe geschnellten Kunstdünger-Preise stehen organische Düngemittel mancherorts wieder hoch im Kurs. Vor allem in Deutschland sind Wirtschaftsdünger wie Gülle, Jauche und Mist derzeit laut deutscher Presseagentur sehr gefragt. Aber auch hierzulande steigt die Nachfrage, wie der Präsident der Landwirtschaftskammer (LKÖ), Josef Moosbrugger, auf APA-Anfrage berichtete. Doch das Angebot und der Handel sind in Österreich begrenzt.

Gülle, Jauche und Mist werden vor allem für die pflanzliche Futtermittelerzeugung eingesetzt. Diese tierischen Nebenprodukte enthalten wertvolle Nährstoffe wie Stickstoff, die das Wachstum der Nutzpflanzen fördern und daher als Ersatz für Kunstdünger dienen können.

Knappes Angebot

Aufgrund der in Österreich gängigen flächengebundenen Tierhaltung sei das Angebot für die heimischen Landwirte jedoch knapp, so der LKÖ-Präsident. Diese führe nämlich dazu, dass der Viehbesatz pro Hektar im Vergleich zu vielen anderen Ländern geringer ausfalle und dadurch auch weniger Wirtschaftsdünger produziert werden könne.

Im Gegenzug profitiert die österreichische Landwirtschaft laut Moosbrugger von einem hohen Grünlandanteil, der großen Bedeutung der Tierhaltung sowie von regionalen Kreisläufen. Das ergibt tendenziell einen hohen Selbstversorgungsgrad bei regionalen Eiweißfuttermitteln und damit verbundenem Wirtschaftsdünger, der die Betriebe gegenüber den derzeitigen Turbulenzen am Markt widerstandsfähiger mache. "Unsere bäuerliche Tierhaltung macht uns unabhängiger von Putin – auch im Düngerbereich, der bekanntermaßen sehr von Rohstoffen aus Russland beeinflusst ist", so der LKÖ-Funktionär.

"Von Nachbar zu Nachbar"

Eigene Handelsplattformen wie etwa die Güllebörsen in Deutschland gibt es in Österreich nicht. "Wenn einzelne bäuerliche Betriebe Überschüsse an Wirtschaftsdünger haben, werden diese meist über langfristige Düngerverträge mit viehlosen bzw. -schwachen Betrieben sinnvoll verwendet", erklärte Moosbrugger. Nur vereinzelt würden Betriebe den Dünger in Form von Mist abgeben.

Am ohnehin schon geringen Handelsvolumen in Österreich haben die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs daher kaum etwas verändert. "Wenn Wirtschaftsdünger überhaupt gehandelt wird, dann in der Regel kleinräumig und somit quasi von Nachbar zu Nachbar."

Rückgängige Zahlen

Generell sind die Wirtschaftsdüngermengen in den letzten Jahren zurückgegangen, wie sich aus dem österreichischen Inventur-Report 2021 des Umweltbundesamtes ergibt. So verringerte sich die Menge des gebrauchten Stickstoffs von 143.000 Tonnen im Jahr 1990 auf rund 125.000 im Jahr 2019. Als Gründe führte Moosbrugger sinkende Nutztierbestände sowie den Umstand an, dass die Fütterung immer besser auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt werde. (APA, 23.8.2022)