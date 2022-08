Tantra, Swingerclub, Bondage – das alles hat Autorin Tina Molin ausprobiert, um die jahrelange Lustlosigkeit nach der Geburt zu überwinden. Was funktioniert hat und was nicht

Wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist nichts, wie es einmal war. Denn für vieles, was sie davor gern gemacht haben, ist jetzt einfach keine Zeit mehr. Das Badminton nach der Arbeit? Abgesagt. Der Drink mit der Freundin? Zu müde. Die Fernreise? Jetzt zu kompliziert. Auch die Paarbeziehung leidet oft unter der neuen Rolle als Eltern. Der US-Psychologe John Gottmann hat festgestellt, dass zwei Drittel der Eltern in den ersten drei Jahren nach der Geburt ihres Kindes unzufriedener mit ihrer Beziehung sind als vorher. Das liegt oft auch ganz entscheidend daran, dass der Sex zu kurz kommt.

Auch Tina Molin hat das so erlebt. Nachdem ihre Tochter auf die Welt kam, ging es mit der Intimität zwischen ihr und ihrem Partner rasant bergab. Zu traumatisch war die Geburt, zu anstrengend die erste Zeit mit dem Baby. Als ihre Libido auch nach zwei Jahren nicht zurück war, entschied sich die Österreicherin, die in Berlin lebt, danach zu suchen. Sie hat von Tantra-Workshops über Bondage, Kuschelpartys mit Benefits und Swingerpartys bis hin zu Gebärmutterhalsstimulationen so einiges ausprobiert – und darüber ein Buch geschrieben. Wie es ihr schlussendlich gelungen ist, ihr Liebesleben zu retten, erzählt sie uns in dieser Folge von "Beziehungsweise".