Runde eins: Ja, es gibt hier ein "Falsch" und ein "Richtig". Ja, sogar hier, an diesem Ort von perfekter Symmetrie, präziser Gleichmäßigkeit und absoluter Schönheit. Aber das verstand Robert erst, als er eines Tages eingeladen wurde, doch mit der Gruppe, die ihm da entgegenkam, mitzulaufen. Nicht so falsch, wie er es gerade täte, sondern in der "richtigen" Richtung: im Uhrzeigersinn nämlich.

Robert staunte zwar, war aber neugierig. Er drehte um, lief mit und stellte fest, "dass es tatsächlich einen Unterschied gibt".

Obwohl die Strecke, die Runde, die er hier schon tausende Male gelaufen war (wenn auch in der falschen Richtung), im Grunde die gleiche ist: 300 Meter sanft bergauf. Ein 90-Grad-Schwenk. 100 Meter bretteleben quer. Schwenk. 300 Meter sanft bergab. Schwenk. Wieder 100 Meter flach quer. Nächste Runde. "Ja", lacht Robert, "das ist das Schöne an der barocken Architektur: Sie folgt Regeln und Gesetzen." Und dennoch gibt es in ihrer Symmetrie dann richtig und falsch. Aber dazu später mehr ...