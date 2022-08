Gehören zu den Geräten, die ein unerwartetes Update erhalten: Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge. Foto: Proschofsky / STANDARD

Über die Jahre hat sich Samsung zu einem der besten Android-Hersteller in Hinblick auf die Update-Versorgung gewandelt. Gab es in früheren Jahren neue Softwareversionen spät und unregelmäßig, dafür aber nicht lange, verspricht das Unternehmen mittlerweile für viele seiner Smartphones fünf Jahre an Sicherheitsaktualisierungen. Das ist erfreulich, bringt aber all jenen Geräten wenig, für die der Support schon vor einiger Zeit ausgelaufen ist. Umso überraschender kommt nun, was derzeit viele Samsung-Nutzer verwundert feststellen.



Unverhofft kommt selten

Samsung liefert aktuell ein unerwartetes Update an eine Vielzahl an sich nicht mehr unterstützter Smartphones aus. Hatte das Ganze bereits in den vergangenen Wochen mit nicht ganz so alten Geräten wie dem Galaxy Note 8 begonnen, geht es nun deutlich weiter zurück in der Geschichte der Samsung-Smartphones, wie Sammobile meldet.

So berichten User etwa von neuen Softwareversionen für das Galaxy S6 oder auch das Galaxy S5 Neo, selbst das bereits im Jahr 2014 vorgestellte Galaxy Alpha erhält derzeit ein Update. Einen nach außen nachvollziehbaren Grund für diese unerwartete Wiederbelebung von potenziell mehreren Hunderten Millionen veralteter Smartphones gibt es nicht.

Ein Sicherheitsproblem?

In den Release-Notes ist lediglich von Verbesserungen für die Stabilität von GPS-Verbindungen die Rede. Dass dafür – angesichts all der Bugs, die mittlerweile sonst in solch alten Geräten offenliegen – solch ein Aufwand betrieben wird, erscheint jedoch unrealistisch. Denkbar wäre hingegen, dass Samsung eine besonders schwere und sehr einfach auszunutzende Sicherheitslücke gefunden hat, die man für gefährlich genug hält, um solch einen Schritt notwendig zu machen. Aber auch das ist derzeit natürlich nur Spekulation.

Verbesserungen

Die Nutzer der betroffenen Geräte darf es natürlich freuen, immerhin sprechen etwa die Release-Notes für das Galaxy S6 generell von Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen. All das heißt aber nicht, dass die Geräte damit auf den neuesten Sicherheitsstand gebracht werden, andere sicherheitsrelevante Aktualisierungen enthalten diese Updates nämlich nicht. Insofern ändert sich am grob veralteten Sicherheits-Patch-Level und dem Umstand, dass diese Devices viele bekannte Lücken enthalten, auch durch das unerwartete Update nichts. (Andreas Proschofsky, 23.8.2022)