Das heurige ORF-"Sommergespräch" mit FPÖ-Chef Herbert Kickl errichte nicht so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie im Vorjahr. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Wien – Das dritte Interview der heurigen ORF-"Sommergespräche" mit FPÖ-Chef Herbert Kickl haben im Schnitt 780.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgt. In Spitzen waren am Montagabend auf ORF 2 940.000 Personen mit dabei, teilte der ORF mit. Das Interview erreichte einen Marktanteil von 29 Prozent. Auch wenn das Interesse an den Antworten Kickls damit geringer als noch im Vorjahr war, handelt es sich um das bisher meistbeachtete Interview der "Sommergespräche" 2022.

Das Gespräch mit Kickl erreichte durchschnittlich rund 150.000 Personen mehr als jenes mit Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler (629.000 Zuseher) und beinahe 200.000 Personen mehr als NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger (590.000 Zuseher). Auch im Vorjahr war jenes "Sommergespräch" mit Kickl das quotenstärkste. Damals kam der FPÖ-Chef auf im Schnitt 849.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, womit es das zweitmeistgesehene FPÖ-"Sommergespräch" war. Nur Heinz-Christian Strache erreichte im Jahr 2015 mit knapp einer Million mehr Personen.

Gespräch mit Rendi-Wagner nächste Woche

Die ORF-"Sommergespräche" werden heuer von Tobias Pötzelsberger und Julia Schmuck auf der Terrasse des neuen ORF-Mediencampus geführt. Am nächsten Montag um 21.05 Uhr ist SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner an der Reihe.

Beate 8. August 590.000 Zusehende 22 Prozent Meinl-Reisinger Marktanteil (NEOS) Werner Kogler 15. August 629.000 Zusehende 24 Prozent (Grüne) Marktanteil Herbert Kickl (FPÖ) 22. August 780.000 Zusehende 29 Prozent (APA, 23.8.2022)