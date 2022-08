Die Gamescom findet von 24. bis 28. August 2022 erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder vor Ort statt. Foto: imago images / Günther Ortmann

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet vom 24. bis 28. August die größte Messe für Computer- und Videospiel, die Gamescom, wieder vor Ort in Köln statt. Eröffnet wird die Gamescom am Dienstag, dem 23. August 2022 um 20 Uhr mit der Opening Night Live: Wer nicht zu den 2.000 Eröffnungsgästen gehört, kann die Show bequem von zuhause aus verfolgen. Der Veranstalter verspricht zwei Stunden lang Weltpremieren und neue Spielankündigungen – und zwar 30 an der Zahl.

Moderator Geoff Keighley kündigt an: "Unsere Show wird viele neue Spieleankündigungen sowie Updates zu bestehenden Spielen enthalten und die Zukunft des Mediums zeigen."

Den Livestream der Eröffnungsshow können Sie gleich hier mitverfolgen. thegameawards

Während mehr als die Hälfte der vorgestellten Spiele nicht im Voraus angekündigt werden, ist zu folgenden Spielen bestätigt worden, dass sie mit neuen Inhalten bei der Opening Night Live dabei sind: Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, The Outlast Trials, Gotham Knights, die Ankündigung einer neuen IP von Unknown Worlds (den Machern von Subnautica), Honkai Star Rail, Genshin Impact, Goat Simulator 3, High on Life, The Expanse: A Telltale Series sowie Dying Light 2. Auch zu Return to Monkey Island werden neue Inhalte angekündigt. Während der Show werden auch die Gewinner der Plattform-Kategorien des gamescom awards und des gamescom goes green awards bekannt gegeben.

Mehr Raum für Indie-Games

Die Gamescom dürfte nach der zweijährigen Pause vor allem für die Indie-Branche eine große Chance bieten. Einerseits haben Branchen-Riesen wie EA, Nintendo und Sony auf eine Präsenz in Köln verzichtet, damit dürfte mehr Raum für nischige Games aus dem Non-AAA-Bereich bleiben. Erstmals ist die Indie Arena Booth der größte Stand der Messe. Gezeigt werden hier 130 Spiele von Entwicklern aus der ganzen Welt. Durch die zweijährige Pause scheint das Interesse an einer Vor-Ort-Präsenz geschwunden zu sein. War es in der Vergangenheit kaum möglich so kurz vor der Messe noch Tickets zu ergattern, ist aktuell lediglich der Samstag ausverkauft. Sogar Tickets für die heutige Eröffnung sowie die Messetage Donnerstag, Freitag und Sonntag sind noch zu haben. Das könnte natürlich auch am Preis liegen: Kostete ein Samstags-Ticket 2019 noch 22,50 werden heuer 30,50 Euro fällig. Die Preise der Tickets für Wochentage wurden von 19,50 Euro auf 25 Euro erhöht.

Dennoch verspricht die Messe das größte Branchen-Spektakel werden. Mit großer Spannung wird etwa das Heavy-Metal-Musikspiel Metal: Hellsinger erwartet. In dem Ego-Shooter geht es darum infernale Monster zu erledigen – aber das Monsterschlachten klappt nur, wenn man als Spieler den richtigen Rhythmus findet. Am 25. August wird das Spiel ab 18 Uhr vorgestellt.

Die Entwickler von "Metal: Hellsinger" laden zum Headbangen ein. GameSpot Trailers

Natürlich sind auch österreichische Entwickler in Köln vertreten. So zeigt das Wiener Studio "Broken Rules" ihr Werk Gibbon. Dabei schwingt man sich als Affe von Baum zu Baum durch ein unbekanntes Land. Das handgezeichnete Abenteuer thematisiert dabei vor allem die Zerstörung natürlicher Lebensräume durch den Menschen.

Ebenfalls vor Ort sind Purple Lamp aus Wien, die neues Material zu SpongeBob SquarePants – The Cosmic Shake zeigen werden. Im Spiel reisen Spongebob und Patrick nicht nur nach Bikini Bottom sondern dürfen in dem quietschbunten Plattformer auch das Mittelalter, den Wilden Westen und karibische Piraten besuchen. (red, 23.8.2022)