Die Eröffnungspressekonferenz zur Neugestaltung des Pratersterns nahmen Aktivistinnen und Aktivisten zum Anlass, um gegen "Greenwashing" und den Verbau einer Fläche in der nahen Venediger Au sowie gegen die Stadtstraße zu protestieren. Foto: krud

Die Eröffnung des umgestalteten Wiener Pratersterns am Dienstagvormittag hatten sich Stadträtin Ulli Sima (Verkehr) und Stadtrat Jürgen Czernohorszky (Klima, Umwelt) ganz anders vorgestellt. Und daran war nicht das Wetter schuld. Bei einer nicht öffentlich vorangekündigten Pressekonferenz hatte Sima gerade erwähnt, dass die Grünfläche sowie die Anzahl der Bäume am Praterstern verdoppelt wurden, als ihr Redebeitrag von rund zehn Demonstrierenden unterbrochen wurde. Diese rollten im Zuge der Störaktion ein Banner aus, auf dem "Greenwashing ist keine Klimapolitik" geschrieben stand, gleichzeitig skandierten sie: "Klimaschützen ist kein Verbrechen".

Rund zehn Aktivistinnen und Aktivisten sorgten bei der Pressekonferenz zur Eröffnung des umgestalteten Pratersterns für eine Störaktion. DER STANDARD

Die Aktivistinnen und Aktivisten nahmen auch auf die Verbauung einer Grünfläche bei der Venediger Au nahe dem Praterstern Bezug, auf der eine Sporthalle entstehen wird, und protestierten zudem gegen den Bau der Stadtstraße sowie gegen die – auf Eis gelegte – Lobau-Schnellstraße. Die Veranstaltung wurde für mehrere Minuten unterbrochen. Zum Abschluss verlegten die Aktivistinnen und Aktivisten ihren Protest in das neue Wasserspiel auf dem Praterstern. "Wir sind bereit, mehr für unsere Kinder zu tun, als nass zu werden", sagte ein Demonstrant.

"Wir sind bereit, mehr für unsere Kinder zu tun, als nass zu werden", sagte ein Demonstrant. Foto: APA / Gerald Mackinger

Erst am Vortag war bekannt geworden, dass das letzte große Protestcamp gegen die Errichtung der Wiener Stadtstraße in der Donaustadt vor der Räumung stehen dürfte. Am Montagvormittag fand ein Gespräch zwischen Beamten der Stadt, der Exekutive sowie Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort in der Anfanggasse statt. Dabei soll ihnen nahegelegt worden sein, das Camp freiwillig zu verlassen.

Umweltstadtrat Czernohorszky bestätigte dem STANDARD am Dienstag, dass eine Räumung als letztes Mittel wohl bevorstehen dürfte. Auf dem Grünareal wird seit fast genau einem Jahr eine angemeldete Versammlung von Aktivistinnen und Aktivisten abgehalten. Nun müssten dort aber dringend Baumpflegemaßnahmen durchgeführt werden. Außerdem sei die hygienische Situation vor Ort problematisch, Anrainer hätten dies zuletzt vermehrt kritisiert. Das Areal des Protestcamps müsste wieder für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung gestellt werden, sagte Czernohorszky. "Das ist ja der Sinn dieser Grünanlage."

Wann eine Räumung über die Bühne gehen soll, sagte der Stadtrat nicht. Er habe die Hoffnung auf eine Lösung ohne Zwangsmaßnahmen noch nicht aufgegeben.













(David Krutzler, 23.8.2022)