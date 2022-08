Der Herr rechts erlebte gegen Liverpool einen erfreulicheren Tag als sein Nebenmann. Foto: REUTERS/Phil Noble

Manchester – Manchester United hat am Montag durch einen 2:1-Heimsieg über den Rivalen Liverpool den ersten Premier-League-Erfolg unter Neo-Trainer Erik ten Hag eingefahren. Die "Red Devils" zeigten im Vergleich zu der 0:4-Niederlage in Brentford ein komplett anderes Gesicht, überrollten die Gäste im Derby phasenweise mit Tempofußball. Der nach drei Spieltagen noch sieglose Vizemeister Liverpool erlebt indes regnerische Tage.

"Wir können über Taktik reden, aber es geht um die Einstellung. Es gab Kommunikation und Kampfgeist", betonte Ten Hag im Anschluss an den Erfolg. Der frühere Ajax-Trainer verzichtete in der Startelf auf Kapitän Harry Maguire, Luke Shaw und Superstar Cristiano Ronaldo. Die Entscheidung, auf eine neue Verteidigung und im Angriff auf Tempo und Pressing zu setzten, zahlte sich aus. Vor allem die zuletzt formschwachen englischen Nationalspieler Jadon Sancho und Marcus Rashford, der sein erstes Ligator seit Jänner erzielte, überzeugten.

Nicht nur gegen Liverpool

Ten Hag wirkte nach dem Erfolg erleichtert, war sich jedoch bewusst, dass es in Zukunft öfters ein ähnliches Auftreten braucht. "Ich bin mit der Leistung zufrieden, aber wir müssen sie in jedem Spiel bringen, nicht nur gegen Liverpool. Jedes Spiel in der Premier League ist schwierig", sagte der Trainer.

Neben den vielen Gewinnern des Abends galt Ronaldo als der große Verlierer. Der Portugiese schmorte 86 Minuten auf der Bank und konnte nach seiner Einwechslung keine entscheidenden Akzente setzten. Ten Hag begründete die Reservistenrolle Ronaldos mit der Taktik: "Du musst gegen sie pressen. Das muss man im Block machen." Ronaldo gilt nicht als Pressingmaschine. Auf die Frage, ob der 37-Jährige noch in seinen Spielstil passe, antwortete der Trainer: "Ich denke, er kann hineinpassen."

In der nächsten Partie könnte Neuerwerbung Casemiro, der den Fans nach seinem Wechsel aus Madrid im Rahmen des Liverpool-Spiels vorgestellt wurde, die "Red Devils" bereits verstärken. Unterdessen ist United nach Informationen des "Kicker" an dem deutschen Nationaltorhüter Kevin Trapp interessiert und winke mit einem Vierjahresvertrag.

Klopp bewahrt Ruhe

Liverpool legte in der Liga einen klassischen Fehlstart hin. Nach drei Spieltagen rangieren die "Reds" lediglich auf dem 16. Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt bereits sieben Zähler. Trainer Jürgen Klopp stellte sich auf durchaus unruhige Tage ein. "Es ist nicht die einfachste Situation, aber es ist wie im Leben: Wenn es regnet, muss man auch raus", sagte der 55-Jährige.

Gründe für die unerwartete Krise an der Anfield Road gibt es einige. Zum einen kämpft Klopp seit Saisonbeginn mit großen Verletzungssorgen. Insgesamt fehlten beim Gastspiel im Theater der Träume neun Spieler, darunter Thiago, Naby Keita, Ibrahima Kanote, Joel Matip und Diogo Jota. 75-Millionen-Neuzugang Darwin Nunez saß nach seinem Kopfstoß gegen Crystal Palace (1:1) sein erstes von drei Spielen Sperre ab.

Defensivlücken

Weiterhin anfällig und formschwach präsentierte sich vor allem die übriggebliebene, namhafte Defensivabteilung. Trent Alexander-Arnold war als Rechtsverteidiger 90 Minuten abgemeldet, Virgil van Dijk läuft zudem in dieser Form seinem Ruf als einer der besten Innenverteidiger der Welt weit hinterher. Bei Sanchos Führungstreffer agierte van Dijk zu passiv, die deftige Standpauke von Mittelfeld-Routinier James Milner folgte nur Sekunden später.

Erst nach dem 0:2 sah Klopp eine Steigerung im Spiel seiner Mannschaft, Mo Salah (81.) konnte Liverpools erste Niederlage im 22. Ligaspiel des Kalenderjahres trotzdem nicht mehr verhindern. "Ab einem gewissen Moment haben wir das Spiel dann in den Griff bekommen und einen Haufen gutes Zeug auf das Feld gekriegt. Am Ende ist die Uhr zu schnell abgelaufen. Dann ging auch die Kraft verloren", sagte Klopp.

"Kinder auf der Bank"

Optionen, um den Kräfteverschleiß gegen ein beherzt auftretendes United, das in der Tabelle an Liverpool vorbeizog, zu kompensieren, waren für ihn Mangelware. "Wir hatten sonst noch Innenverteidiger und Kinder auf der Bank", sagte er und spielte damit unter anderem auf seine Talente Stefan Bajcetic und Bobby Clark an, die beide erst 17 Jahre alt sind.

Liverpools Antwort muss trotz der dünnen Personaldecke schnell her, am Samstag (16.00 Uhr/Sky) geht es für die Reds bereits mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger AFC Bournemouth weiter. "Anfield muss da rocken, wir müssen das Feuer entfachen. Wir werden absolut alles versuchen, was die Liverpool-Fans von uns erwarten", versprach Klopp: "Wir werden um unser Leben kämpfen." (APA, sid, red, 23.8.202)