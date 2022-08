Die Opposition hat Bedenken, dass mit der neuen Energielenkungsverordnung den Energieversorgern "noch mehr Geld in den Rachen" geworfen wird. Foto: APA/AFP/Joe KLamar

Wien – Bei der Energielenkungsverordnung, mit der Großverbraucher aus Energieversorgung und Industrie im Gasnotfall auf Kohle oder Ölbefeuerung umstellen sollen, spießt es sich. Neos und SPÖ verweigern der Regierung im Hauptausschuss des Nationalrats die Zustimmung. Das kündigten die Energiesprecher beider Parteien, Karin Doppelbauer (Neos) und Alois Schroll (SPÖ,) am Dienstag an.



"Die Pläne der Regierung, was im schlimmsten Fall eines Gasstopps zu tun wäre, kommen viel zu spät, bereiten uns nicht auf den Winter vor – und drohen für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sehr, sehr teuer zu werden", warnt Neos-Energiesprecherin Doppelbauer vor der Sitzung des Hauptausschusses. "Denn ÖVP und Grüne wollen mit der neuen Energielenkungsverordnung den Energieversorgern offenbar noch mehr Geld in den Rachen werfen."

Versorgungsauftrag

In dieselbe Kerbe schlägt SPÖ-Mandatar Schroll: "Konzerne mit Übergewinnen sollten keine Entschädigung bekommen." Schließlich hätten Energieversorger wie der Verbund einen Versorgungsauftrag, das gelte vor allem in schwierigen Zeiten." Ohne Preisstopp bei Energiepreisen werde man einer Entschädigung nicht zustimmen. Förderungen seien in Ordnung, sagte der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried, "aber nicht für die, die ohnehin Milliardengewinne schreiben", so Leichtfried mit Verweis auf das Verbund-Kohlekraftwerk Mellach, das bis 2023 reaktiviert wird.

Wie berichtet, sollen Großverbraucher im Fall eines Gasnotstands ihre Kraftwerke und Anlagen auf Öl oder Kohle umstellen, für die Mehrkosten für diesen klimapolitisch unerwünschten Umstieg sollen sie vom Staat entschädigt werden.

300 Millionen Euro für Fossiles

"Die dem Hauptausschuss vorgelegte Verordnung sieht ein Volumen von 300 Millionen Euro vor, mit denen ein Umstieg weg vom Gas gestützt werden soll. Ein Ziel, was mit diesen 300 Millionen erreicht werden soll, wie viele Terawattstunden Gas damit ersetzt werden sollen, ist allerdings nicht definiert", kritisiert Doppelbauer. Die Neos sehen darin eine Bevorzugung von Großbetrieben, die mehr als 50.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr brauchen. "Normale Unternehmen können nicht so ohne weiteres auf andere Energieträger umsteigen." Im Endeffekt würde die Regierung mit dieser Verordnung dafür sorgen, "dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler just jenen Unternehmen, die ihnen gerade die Strom- und Gastarife saftig erhöht haben, jetzt auch noch den Umstieg auf Öl und Kohle finanzieren – und das, obwohl die Energieversorger gerade so hohe Gewinne machen wie nie. EVN, Verbund, Energie AG und Co bräuchten dieses Steuergeld aktuell sicher nicht.

"Unverantwortlich" nannte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Ö1-"Mittagsjournal" das Vorgehen der Opposition. Bis zur Sitzung am Nachmittag bemühe man sich um eine Einigung. (Luise Ungerboeck, 23.8.2022)