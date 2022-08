4.883 Corona-Neuinfektionen wurden am Dienstag österreichweit gemeldet. Foto: APA/HANS PUNZ

Am Dienstag wurden in Österreich 4.883 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gab es bisher insgesamt 4.870.292 positive Corona-Fälle. 19.357 Personen sind seit Pandemiebeginn mit oder am Coronavirus verstorben, davon 14 seit gestern. Aktuell sind 1.170 Covid-Patienten und Covid-Patientinnen hospitalisiert, davon 72 auf Intensivstationen. (red, 23.8.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 114

Kärnten: 295

Niederösterreich: 904

Oberösterreich: 422

Salzburg: 333

Steiermark: 504

Tirol: 366

Vorarlberg: 105

Wien: 1.840