Belgische Schäferhunde werden wegen ihres starken Triebs und ihrer körperlichen Fitness oft als Polizeihunde eingesetzt. Foto: apa / erwin scheriau

St. Pölten – Nach einer Joggingrunde im Wald mit einem Polizeihundeführer sind vier Hunde gestorben. Der Beamte war mit seinem Diensthund, dem einer Kollegin und zwei privaten Hunden laufen, als eines der Tiere Erschöpfungszustände zeigte. Noch auf dem Weg nach Hause starben alle vier Hunde. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" über den Vorfall am Dienstag der Vorwoche bestätigte ein Sprecher der Polizei auf STANDARD-Anfrage.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat demnach bereits Ermittlungen wegen des Verdachts auf Tierquälerei gegen unbekannt eingeleitet, das Landeskriminalamt war vor Ort im Einsatz. Denn dass die Tiere alle gleichzeitig eines natürlichen Todes gestorben sind, ist unwahrscheinlich. Laut dem Polizeisprecher haben alle Hunde beim Laufen einen Beißkorb getragen. Es handelte sich um einen deutschen Schäferhund und drei belgische Schäfer – einer davon war ein Junghund, der dem Diensthund des Polizisten nachfolgen hätte sollen.

Psychologische Betreuung notwendig

Die Körper der Hunde werden nun an der Veterinärmedizinischen Universität Wien obduziert. Die Ergebnisse erwartet die Polizei kommende Woche. Sollten dabei Anzeichen für eine Vergiftung festgestellt werden, seien weitere Untersuchungen in einem spezialisierten Institut in München vorgesehen.

Der betroffene Polizist wird derzeit nicht zu Einsätzen herangezogen. Er und die Kollegin, deren Hund ebenfalls gestorben ist, werden laut Polizei psychologisch betreut. (sefe, 23.8.2022)