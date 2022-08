Jürgen Werner: "Ich hoffe, dass meine Meinung Gewicht hat." Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Jürgen Werner lässt sich nicht lumpen. Der Austria-Investor beging das Ende seiner Funktionssperre mit Stil, er lud eine Horde Journalisten am Montag zum Kamingespräch ins Panoramarestaurant an der Weinstraße in Mödling. Der gegrillte Schweinslungenbraten im Speckmantel auf Eierschwammerlsauce mit Kroketten hätte beinahe vergessen lassen, dass Werner von der Fußballbundesliga im vergangenen Juni wegen unvereinbarer Paralleltätigkeiten verurteilt worden war. "Ich hatte das Gefühl, dass die Sperre überzogen war", sagt er nun rückblickend.

Der 60-jährige Oberösterreicher hatte während seiner Zeit als LASK-Vizepräsident mehrere Gesellschaftsanteile und Funktionen von im Bereich der Spielervermittlung tätigen Unternehmen innegehabt. Das ist laut ÖFB-Reglement verboten, die folgende Sperre wurde von ursprünglich 18 Monaten auf zwölf Monate verkürzt. Nun sind die zwölf Monate um, alles ist vorbei und vergessen: "Mein Ego war angezählt, jetzt habe ich wieder Freude. Es war schön, wie ich hier aufgenommen wurde."

"Make Austria great again"



Dass Werner bei der Austria willkommen ist, hat gute Gründe. Der Verein stand kurz vor der Insolvenz, die Investorengruppe rund um den Ex-Profi hat in den vergangenen sechs Monaten 12,5 Millionen Euro in den Verein gepumpt. Damit ist der Verein, dessen Verbindlichkeiten sich auf rund 79 Millionen Euro beliefen, mittelfristig überlebensfähig. 49,9 Prozent der Austria Wien AG wurden im Zuge der Transaktion veräußert. Mehr geht nicht – solange die in Österreich geltende "50+1"-Regelung steht.

Aber was hat Werner bei der Austria vor? "In den vergangenen zehn Jahren waren bei der Austria Leute am Ruder, die mit fremdem Geld Schulden gemacht haben. Diese Schieflage muss man jetzt ausbessern. Ich habe mein eigenes Geld investiert und werde jeden Euro dreimal umdrehen. Alles im Sinne der Austria. Make Austria great again, hätte der Trump gesagt." Eine offizielle Funktion wird Werner im Verein nicht einnehmen: "Es wurde gemunkelt, dass ich als Sportvorstand einsteige. Aber ich bleibe Berater."

"Keine One-Man-Show"

Die Entscheidungen sollen also bei Austria-Vorstand Gerhard Krisch und Sportdirektor Manuel Ortlechner bleiben. "Wir haben einen guten Austausch", sagt Werner. Nachsatz: "Ich hoffe, dass meine Meinung Gewicht hat." Dass Werners Meinung recht schwer wiegt, zeigt sich in der aktuellen Transferperiode. Mit Marko Raguz, James Holland, Andreas Gruber und Reinhold Ranftl wurden vier Spieler verpflichtet, die Werner aus seiner Zeit beim LASK bestens kennt.

"Das ist keine One-Man-Show von Jürgen Werner", sagt Jürgen Werner. Alle Transfers seien in Abstimmung mit Sportvorstand und Trainer Manfred Schmid vollzogen worden: "In Summe haben wir unsere Spielergehälter nicht erhöht." Dass man vorwiegend auf Spieler des LASK zurückgegriffen habe, sei einfach zu erklären: "Warum hat ein Nagelsmann Sabitzer und Upamecano von Leipzig nach München geholt? Er weiß, was diese Spieler können. Er weiß, dass diese Spieler charakterlich in die Mannschaft passen."

"Sturm war eher ein Lüfterl"

Vor allem im Angriff hätte die Austria Verstärkungen benötigt: "Der Sturm war eher ein Lüfterl." Aber muss man in der finanziellen Bredouille gleich einen verletzten Raguz für eine Ablöse von kolportierten 1,3 Millionen Euro verpflichten? "Verletzungsfrei wäre er gar nicht leistbar gewesen. Beim LASK gingen damals Angebote über vier Millionen Euro ein. Das kann er auch in Zukunft wert sein. Wenn wir den Burschen hinkriegen, und er ist auf dem besten Weg, wird er uns viel Freude bereiten."

Ja, künftig sollen wieder höhere Transfereinnahmen am Verteilerkreis lukriert werden. Die Spieler sollen nicht vorzeitig in Geldnot, sondern am Höhepunkt verkauft werden: "Wenn ich als Bäcker immer meine besten Lehrlinge verkaufe, wird meine Bäckerei nicht besser. Man muss keine Lehrlinge, sondern Meister verkaufen, dann kriege ich viel Geld. Auf dem Weg dorthin müssen wir durchhalten." Zuletzt war für Einkäufer in Wien-Favoriten eher Schnäppchenjagd angesagt.

"Für mich schließt sich der Kreis"



Zum Abschluss, kurz bevor die Eismarillenknödel serviert werden, wird Werner nostalgisch: "Für mich schließt sich der Kreis. Der Joschi Walter wollte mich als Spieler zur Austria holen. Aber ich war ein wenig eine feige Sau. Neben Herbert Prohaska wäre ich kaum zum Spielen gekommen. Jetzt will ich mit dem Verein von der wirtschaftlichen Krise zu sportlichen Höhepunkten." (Philip Bauer, 23.8.2022)