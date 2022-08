Mit frauenfeindlichen Aussagen, Rassismus und Verschwörungstheorien sorgte Andrew Tate in den letzten Monaten auf Social Media für Aufsehen. Nach wochenlangen Debatten wurde Tate jetzt auf Tiktok und Instagram gesperrt.

Alexander Amon aus dem STANDARD-Webressort und Beate Hausbichler aus der DIE STANDARD-Redaktion sprechen heute darüber, wer Andrew Tate eigentlich ist und warum er mit diskriminierenden Inhalten so erfolgreich sein konnte. Wir fragen nach, warum soziale Netzwerke wie Tiktok und Instagram diese Form von Hass im Netz so lange nicht zensiert haben. Und wir stellen die Frage, was der Erfolg von Andrew Tate über die Geschlechter- und Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft aussagt. (red, 23.8.2022)