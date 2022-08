Ab 31. August ist eine neue "Yps"-Ausgabe im Handel erhältlich. Foto: Egmont Ehapa Media GmbH

Beigaben des "Yps"-Magazin wie Urzeitkrebse, Ferngläser zum Falten und Gimmicks für Möchtegern-Detektive genießen bis heute Kultstatus. Jetzt startet das Magazin, das regelmäßig die Herzen von Möchtegern-Detektiven höher schlagen ließ, erneut einen Comeback-Versuch. Versprochen wird eine "rasante Fahrt zurück in die kultige Zeit der 70er- und 80er-Jahre", wie es am Dienstag in einer Aussendung von Egmont Ehapa Media hieß. Demnach soll ab 31. August eine 100 Seiten starke Ausgabe für 7,99 Euro im Handel und im Egmont-Online-Shop erhältlich sein.

"Yps" war ursprünglich von 1975 bis 2000 sowie 2005/2006 als Zeitschrift für Kinder und von 2012 bis 2017 als Comicheft für Erwachsene erschienen. Auch beim aktuellen Comeback-Versuch setzt man auf die Nostalgie jener, die schon früher Bekanntschaft mit dem Magazin gemacht haben. Im Look der 70er- und 80er-Jahre soll "an besondere TV-Momente, Stars und damalige Trends in Mode, Musik, Autos und Spielzeug" erinnert werden.

Für den Comic-Teil angekündigt wurden Yps & Co., Yinni und Yan, Pif & Herkules und Prinz Eisenherz. Auch mit einem Gimmick wird die Comeback-Ausgabe aufwarten und zwar mit einem "Solar-Zeppelin" mit einer Länge von knapp drei Metern und einem Durchmesser von 50 cm. Redaktionell verantwortlich für das neue "Yps" ist Marko Andric, Chefredakteur Magazine bei Egmont Ehapa Media. (red, 23.8.2022)