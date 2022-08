Kennen Sie den Saccorhytus coronarius? Sacco von "saccus" bedeutet das, wonach es klingt, und griechisch "rhytis", das ist die Falte, die Runzel. Der gerunzelte gekrönte Sack, entdeckt erstmals 2017 in der chinesischen Provinz Shanxi, ist ein gut ein Millimeter großes Viecherl. Warum das interessant ist? Weil die Forschung, oder ein Teil davon, eine Zeitlang zur Meinung tendierte, dass es sich dabei um einen Angehörigen der Spezies handeln könnte, aus denen sich auch der Homo sapiens entwickelt hat (wobei man über die Beschreibung sapiens – verständig, vernünftig, klug, weise – endlich einmal ernsthaft diskutieren sollte).

Der Saccorhytus, heißt es jetzt, gehört definitiv nicht zu den "Neumündern", von denen sich unter anderem die "Rückensaitentiere", also auch wir, herleiten. Foto: imago/Xinhua

Wenigstens dieser eine peinliche Großonkel ist uns erspart geblieben. Verwandtschaft, die aussieht wie faltige Knöderln mit Stacheln und Löchern und einem großen Maul, haben wir schon genügend. Manchmal lacht sie uns auch an, wenn wir in der Früh in den Spiegel schauen.

Spaß beiseite, denjenigen, die schon mit den sympathischen Affen und Äffinnen der Evolutionstheorie ihre Probleme haben, blieb demnach Schlimmeres erspart. Der Saccorhytus, heißt es jetzt, gehört definitiv nicht zu den "Neumündern", von denen sich unter anderem die "Rückensaitentiere", also auch wir, herleiten. Anders als die Neumünder entwickelt unser chinesischer Schrumpelball auch keinen Anus. Der ja bei manchen Menschen nicht nur eine physiologische Rolle spielt, sondern quasi zu ihrem Wesenszug gehört. (Gudrun Harrer, 24.8.2022)