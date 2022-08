Daniel Green, Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Rechtslinguistik, wundert sich in seinem Gastkommentar, dass Österreich "bestehendes Know-how aus dem englischsprachigen Raum nicht nutzt", um Hass im Netz zu bekämpfen.

Wer einen anderen Menschen "gefährlich bedroht, um ihn in Furcht und Unruhe zu versetzen, ist […] zu bestrafen", so normiert es Paragraf 107 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs (StGB). Wenn die Strafgerichte mit dem Sprachverhalten von Beschuldigten konfrontiert werden, das sich in E-Mails, auf Facebook, in Whatsapp- oder Signal-Nachrichten, Notizen, Briefen und vielen anderen Medien manifestieren kann, werden die Strafrichterinnen und Strafrichter schnell zu Sprachrichterinnen und Sprachrichtern.

Laut Justizressort reichen die geltenden Gesetze gegen Hass im Netz. Stimmt das? Oder was braucht es stattdessen? Foto: Getty Images

Gerichte fällen nicht nur Urteile, indem sie Paragrafen anwenden. Sie müssen ein Verhalten – in welcher Form auch immer – sprachlich einordnen und konkreten Paragrafen zuordnen. Dass das oft schwierig ist, liegt auf der Hand. Nicht immer lässt sich der Grad der Gefährlichkeit oder der Ernsthaftigkeit einer Äußerung mit der für das Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachweisen. Unbestritten ist die Gefährlichkeit der Drohungen, die Lisa-Maria Kellermayr per E-Mail an die Adresse ihrer Ordination zugesandt wurden. Wenn beispielsweise detailliert bis ins kleinste Detail Folter- und Gewaltfantasien beschrieben werden.

Digital archiviert

Der Medizinerin Natalie Grams-Nobmann ist zuzustimmen, wenn sie in ihrem Gastkommentar schreibt, dass Resignation nicht die Antwort auf solche verrohten persönlichen Drohungen sein darf. Doch welche praktischen Methoden könnten angewandte Rechtslinguistik und forensische Linguistik den ermittelnden Beamtinnen und Beamten, den Anklagebehörden und zuletzt den Gerichten tatsächlich zur Verfügung stellen?

Während eines Gerichtsverfahrens beispielsweise mit Bezug auf Verletzung der Menschenwürde in einem elektronischen Kommunikationsnetz (etwa auf Instagram, Facebook, Twitter, Telegram) könnten die verfahrensrelevanten Sprachdaten zügig, ohne Personenbezug und in maschinenlesbarer Form digital archiviert werden. Sprachdaten archivieren ist jedoch nicht ausreichend. Durch die laufende Analyse dieses Datenmaterials könnte die konkrete Versprachlichung von Hass im Netz von Fall zu Fall vergleichbar und kategorisierbar werden.

"Ausdrucksformen von Hass könnten nicht nur von Kontext zu Kontext, sondern auch von Sprache zu Sprache vergleichbar werden."



Der Vorteil liegt auf der Hand: Ermittlerinnen und Ermittler oder die Staatsanwaltschaft hätten so die Möglichkeit, auf eine laufend ergänzte Sprachsammlung ("Monitorkorpus") zurückzugreifen. Außerdem wäre es machbar, genaue Informationen zur konkreten Kommunikationssituation – also Metadaten – hinzuzufügen. Die Richterschaft könnte dann bei der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmtes Sprachverhalten der äußeren Sprachform nach geeignet ist, eine Person in "Furcht und Unruhe zu versetzen", auf ähnlich gelagerte Fälle zurückgreifen und mit nur einem Klick wortidente oder ähnliche Formulierungen abrufen. Sprachverwendung ließe sich so systematisch analysieren.

Ja, das kann offenbaren, dass verschiedene Richterinnen und Richter Sprachverhalten verschieden beurteilen. Das ist aber nicht der springende Punkt, denn das fällt unter "freie Beweiswürdigung". Es geht vielmehr darum, dass sprachliche Manifestationen von Hass im Netz auf diese Weise vergleichbar und für die Behörden und Gerichte praktisch nutzbar werden.

Schwierige Einordnung

Rechtslinguistik und forensische Linguistik könnten gemeinsam einen Beitrag leisten, der Strafrechtspflege das notwendige Know-how bei der Erstellung und Auswertung von solchen Sprachsammlungen zu vermitteln. Mehrsprachige Korpora aus Hassnachrichten könnten die teils schwierige Einordnung und Beurteilung strafrechtlich relevant erscheinender Botschaften erleichtern. Ausdrucksformen von Hass könnten nicht nur von Kontext zu Kontext, sondern auch von Sprache zu Sprache vergleichbar werden.

Die WU Wien könnte helfen: Mathew Gillings, Assistenzprofessor am Department für Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation, hat in einer Arbeit solche Verfahren aus dem Bereich der forensischen Linguistik vorgestellt.

Warum nutzt Österreich bestehendes Know-how aus dem englischsprachigen Raum nicht? Natürlich sind daran auch organisatorische und finanzielle Herausforderungen geknüpft, aber das sollte es uns als Gesellschaft wert sein. Jemand hat an die Ordination Kellermayrs geschrieben: "Spart es euch, ihr werdet mich niemals finden." Dass man diese Person ausfindig macht, daran habe ich keinen Zweifel, die Frage ist nur, ob man in Zukunft von den bereits zur Verfügung stehenden Methodenpools Gebrauch machen wird. Ich bleibe zuversichtlich. (Daniel Green, 24.8.2022)