Liebe Leserin, lieber Leser,

immer mehr Leute in Österreich beschweren sich über den "Datenschutzanwalt", der 190 Euro von ihnen einfordert. Der Grund: Die Einbindung von Google-Schriftarten in die eigene Website koste diese Summe. Wir klären auf, was es damit auf sich hat.

Außerdem berichten wir über den Boom an Abtreibungspillen in den USA, die Sperre des kontroversen Influencers Andrew Tate auf Tiktok und erneuten Serverproblemen der Stadt Wien.

Leichtere Kost liefert unsere Geschichten zur heute startenden Games-Messe Gamescom in Köln. Zudem haben wir uns die Frage gestellt: Kann Google Wienerisch?

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

"Datenschutzanwalt" fordert 190 Euro von Websites für Einbindung von Google-Schriftarten

Heast, huach zu: Kann Google Wienerisch?

Gamescom 2022: Heute werden 30 neue Spiele vorgestellt

Kontroverser Influencer Andrew Tate jetzt auch auf Tiktok gesperrt

Recht auf Schwangerschaftsabbruch: US-Online-Handel mit Abtreibungspillen boomt

Apple-Angestellte protestieren vehement gegen Rückkehr ins Büro

Serverprobleme: Neuerlicher IT-Ausfall bei der Stadt Wien

Französisches Krankenhaus musste wegen Cyberangriffs Notfallpatienten abweisen

