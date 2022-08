Löwen würden niemals ein Auto attackieren. Würden sie nicht? Idris Elba kann es selbst kaum glauben. Foto: UPI

Lange galt Idris Elba als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Daniel Craig als 007. Vor kurzem nahm sich der Brite selbst aus dem Rennen, in einer britischen Zeitung bezeichnete sich der Suicide Squad-Star mit bald 50 Jahren als zu alt für die Rolle. In dem Survival-Drama Beast präsentiert sich der Schauspieler allerdings einem gängigen Bond-Bösewicht physisch allemal gewachsen. Sein Gegenspieler könnte kaum aggressiver sein. Von Rachedurst zerfressen, jagt er mit seinen Pranken alles, was sich ihm in den Weg stellt, seit sein Rudel von Wilderern dezimiert wurde: Elba bekommt es mit dem König der Tiere, einem Löwen, zu tun.

Universal Pictures

Beast, inszeniert vom nach Hollywood abgewanderten isländischen Genre-Experten Baltasar Kormákur, ist wie weiland Der weiße Hai Vertreter der Gattung "Tier, das sich nicht mehr an verbürgte Verhaltensweisen" hält. Der größte Schauwert besteht dabei in der animalischen Angriffslust, der Nervenkitzel soll sich möglichst direkt aufs Kinopublikum übertragen. Wurde Steven Spielbergs Hai "Bruce" 1975 noch mühevoll mit einer mechanischen Attrappe animiert, kann sich ein Actionabenteuer wie Beast heute auf computergenerierte Viecherln verlassen. Für einen Schauspieler wie Elba bedeutet das wiederum, möglichst angespannt auf einem Ast die Luft anzuhalten und sich das schnuppernde Tier darunter vorzustellen.

Elba macht seine Sache durchaus glaubwürdig. Die Ironie von Beast besteht jedoch darin, dass er einen US-amerikanischen Arzt namens Nate spielt, der mit der Wildnis bisher gar nichts am Hut hatte. Die Reise nach Südafrika mit seinen jugendlichen Töchtern Norah und Meredith (Leah Jeffries und Iyana Halley) hat eine therapeutische Note. Die unlängst verstorbene Frau und Mutter kam aus dem nämlichen Dorf, in dem die voneinander entfremdete Familie nun wieder zusammenzufinden versucht. Die rudimentäre Rahmenhandlung läuft somit erwartbar auf eine Heilung hinaus. Sie braucht jedoch den etwas fragwürdigen Kontakt mit dem Ursprünglichen, um gelingen zu können.

Afrika, ein Überlebenscamp

Auftritt: Löwe, der bei der ersten Safari mit einem alten Freund (Sharlto Copley) zunächst nur indirekt über Spuren der Vernichtung Gestalt annimmt. Die Bewohnerinnen und Bewohner eines ganzen Dorfs wurden so malträtiert, als hätte dort ein Stammeskrieg gewütet. Als später Nachkomme eines B-Movies spielt Beast gedankenlos mit dem Imaginären, das den "dunklen Kontinent" umgibt, ohne politische Zuschreibungen zu riskieren. Der Löwe ist hier so etwas wie der Rachegott der Natur, der den Menschen sein Gesetz in Form von gewaltigen Risswunden aufzwingt. Und Afrika umgekehrt ein Ort, an dem man seine Überlebensskills trainieren kann.

Als knapp 90 Minuten langes Drama ist Beast für heutige Verhältnisse schon fast ein Kurzfilm. Kormákur inszeniert dennoch nur phasenweise straff. Sobald der Löwe die im Land Rover festsitzende Familie attackiert, bringt die Handkamera mehr Unruhe ins Bild. Die Großkatzenattraktionen sind dabei gar nicht so zentral, wie man erwarten würde, man geht es altmodischer an: Wichtiger ist, dass Nates schützende Autorität im eigenen Rudel gefestigt wird. (Dominik Kamalzadeh, 24.8.2022)