Säen, düngen, umtopfen, ernten, gießen – vom Frühjahr bis in den Herbst hinein gibt es im Garten allerlei zu tun, und selbst im Winter gilt es einiges zu beachten. Wer einen gepflegten und gesunden Garten haben möchte, muss auch einiges an Zeit und Arbeit hineinstecken. Ähnlich ist es bei Zimmer- und Balkonpflanzen. Sich vorab zu informieren, was man tun muss und vor allem wie man genau vorgeht, hilft dabei, dass das Resultat der Arbeit auch entsprechend erfreulich ist.

Auch im STANDARD-Gartenforum gibt es gute Tipps ;-) Foto: blackCAT Getty Images

Von der Frage nach der geeigneten Erde, dem richtigen Zeitpunkt der Aussaat oder der Ernte, über wie viel Wasser und welchen Dünger Pflanzen brauchen bis hin zur generellen Frage nach dem passenden Standort oder der Schädlingsbekämpfung – es gibt einiges, worüber man sich beim Gärtnern informieren kann. Wer sich auf die Suche begibt, findet auch schnell Antworten. Vor allem im Internet haben sich über die Jahrzehnte regelrechte Garten-Communitys gebildet, in denen jedes noch so spezifische Thema in Foren, Blogs oder sozialen Medien diskutiert werden kann. Gartentipps gibt es meist auch im Fachhandel beim Kauf von Pflanzen oder von Verwandten und Freunden. Auch eine Vielzahl an Büchern gibt Aufschluss über die wichtigsten Fragen.

Woher holen Sie sich Tipps zum Gärtnern?

Haben Sie im Umfeld Personen, die sich gut mit der Materie auskennen? Welche Websites oder Blogs können Sie empfehlen? Und welche Bücher blättern Sie immer wieder gern durch, um sich schlauzumachen? Berichten Sie im Forum! (mawa, 26.8.2022)