In den Sommerschulen in Ostösterreich können sich Kinder seit dieser Woche aufs neue Schuljahr vorbereiten. Trotz langer Anmeldelisten bleiben Stühle dennoch leer

Zwei Wochen vor Schulstart wird in der dritten Klasse in der Volksschule am Hundsturm gelernt – und eine Zeitung gestaltet. Foto: Regine Hendrich

Etwas irritiert blicken ein paar Kinder von ihren Schulheften hoch, als die Tür des Klassenzimmers aufgeht. Ein Dutzend Menschen, bepackt mit Kameras, und ein Herr im Anzug kommen herein. Es folgt ein bisschen Smalltalk: Was macht ihr da gerade? Was ist das für ein Spiel? Während manche Schüler recht unbeeindruckt wirken, erklären ein paar Mutige dem Herrn im Blitzlichtgewitter die Regeln und erzählen ihm von ihrer Sommerschulzeitung, an der sie gerade tüfteln. Wer der interessierte Mann ist, wussten sie davor nicht, sagt der zehnjährige Mohammed im Anschluss.

Kleine Auffrischung

In der Volksschule Am Hundsturm im fünften Wiener Gemeindebezirk herrscht am Dienstag, knapp zwei Wochen vor Schulbeginn in Ostösterreich, bereits reger Betrieb. Grund ist die Sommerschule, für die allein an diesem Standort 140 Kinder angemeldet sind. In zwölf Klassen wird hier die kommenden zwei Wochen der Schulstoff aufgefrischt und vertieft – ehe es ab in die nächste Klasse oder in eine andere Schule geht. Und weil Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) die Sommerschule als "Erfolgsprojekt" bezeichnet, durfte auch ein Besuch in ebendieser nicht fehlen.

Eigentlich war die 2020 eingeführte Sommerschule ein Produkt der Pandemie. Im ersten Jahr richtete sich das Angebot an Kinder mit Lernrückständen und Deutschförderbedarf; nun steht die Sommerschule allen offen. Zum Fächertopf kam heuer neben Deutsch und Mathematik auch Englisch dazu. Teils wird die Sommerschule nun ganztägig angeboten.

Hälfte der Schüler kommt

Ein Indiz für den Erfolg sieht Polaschek bei den Zahlen: Waren im Jahr 2021 rund 38.800 Kinder angemeldet, besuchen heuer 39.200 die Sommerschulen österreichweit. Allerdings nur auf dem Papier: Denn wie die Direktorin Roswitha Gutdeutsch-Erl im Gespräch mit dem STANDARD festhält, ist an ihrer Schule von 140 angemeldeten Kindern lediglich die Hälfte erschienen. Ihre Kolleginnen hätten sich dabei auf Schüler mit schlechtem Schulerfolg konzentriert – und entsprechende Empfehlungen für den Sommerschulbesuch ausgegeben.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) machte sich ein Bild vor Ort – beim "Sprachenzoo"-Spiel. Foto: Regine Hendrich

Debatte um Freiwilligkeit

Dass Anmeldungen nicht gleich Besuch bedeuten, ist nicht neu. Bereits die letzten zwei Jahre blieben etliche Schüler dem Unterricht fern. Daher häuften sich zuletzt auch die Rufe nach einem Ende der Freiwilligkeit. Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) etwa fordert eine Sommerschulpflicht für Schulkinder mit negativen Noten; die Wiener ÖVP wünscht sich eine Verpflichtung für Kinder und Jugendliche mit Sprachproblemen. Für Polaschek ist das kein Thema: Zwar müsse daran gearbeitet werden, dass die Kinder das Angebot auch in Anspruch nehmen. "Die Sommerschule ist dennoch freiwillig", sagt der Minister und verweist auf laufende Evaluierungen. Er rechnet jedenfalls mit einem noch größer werdenden Zulauf, nicht zuletzt wegen der Mundpropaganda. "Man sieht ja, wie viel Freude die Kinder und Lehrkräfte beim Lernen und Spielen haben."

Einen positiven Nebeneffekt hätten die geschrumpften Gruppen jedenfalls. "Wenn nur sechs Kinder in der Klasse sind, können sie auch besser gefördert werden", sagt Gutdeutsch-Erl, bei der um elf Uhr noch ein Elternpaar mit Tochter an die Bürotür klopft. "Die Schule startet um acht", seufzt die Direktorin und macht sich prompt auf die Suche nach einem Platz. Die drei aufgeweckten Burschen einen Stock darüber haben sich nach dem Medientrubel wieder an ihre Zeitung gemacht. Ihre Eltern, erzählen sie, hatten sie wegen schlechter Noten für die Sommerschule angemeldet. Zu stören scheint sie das aber nicht. "Es macht Spaß hier", sagt Mohammed, "und Urlaub hatte ich ja bereits." (Elisa Tomaselli, 23.8.2022)