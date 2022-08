Einen Höhenflug beschert "House of the Dragon" dem Hause HBO. Foto: HBO

Die Premiere von "House of the Dragon" hat am Sonntagabend für einen Rekord bei HBO gesorgt: 9,986 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben die erste Folge des mit Spannung erwartetem Prequel von "Game of Thrones" in den USA im linearen Fernsehen und auf der Streamingplattform HBO Max laut Unternehmensangaben verfolgt. Dies sei das größte Publikum für eine neue Originalserie in der Geschichte des Pay-TV-Anbieters, hieß es weiter.

Die Serie sei auch in den sozialen Medien ein Hit gewesen. So habe "House of the Dragon" am Premierentag das Twitter-Ranking für 14 durchgehende Stunden angeführt und auch Platz eins unter den Google-Trends erreicht.

Laut dem Nachrichtenportal "Axios" erreichte HBO mit dem Start von "House of the Dragon" mehr Publikum als jede andere Premiere eines Premium-Kabel- oder Streaming-Anbieters in diesem Jahr und überflügelte auch die Netflix-Serie "Stranger Things". (red, 23.8.2022)