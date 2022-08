Führen seit Jahren eine heimliche Beziehung: Martine Chevallier (links) und Barbara Sukowa in "Wir beide", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ARD / Degeto

19.40 REPORTAGE

Re: Schwangere unter Druck – Der Streit um Abtreibungen Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die in Deutschland einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, sinkt kontinuierlich. In Passau kämpfen Aktivistinnen dafür, dass ungewollt Schwangere am Städtischen Klinikum Hilfe finden. Auf der anderen Seite mehren sich die Stimmen von Abtreibungsgegnerinnen und -gegnern. Bis 20.15, Arte

20.15 VERBORGENE LIEBE

Wir beide (Deux, F/LUX/B 2019, Filippo Meneghetti) Dem äußeren Anschein nach ist Nina die nette Nachbarin von gegenüber, aber für Madeleine ist sie die Liebe ihres Lebens. Seit Jahren führen die beiden im Geheimen eine Beziehung und träumen von einem gemeinsamen Leben in Rom. Regisseur Filippo Meneghetti erzählt in seinem Film von einer Liebe im Verborgenen. Martine Chevallier ist als zaghafte Familienmutter zu sehen, Barbara Sukowa als energische Kämpferin. Bis 21.45, Arte

20.15 BOXERNOSTALGIE

Creed – Rocky’s Legacy (USA 2015, Ryan Coogler) Fast 40 Jahre nach seinem Debüt als Rocky Balboa schlüpfte Sylvester Stallone 2015 erneut in seine Erfolgsrolle. Allerdings nicht als Boxer, sondern als Trainer, der dem Sohn eines Freundes unter die Arme greift. Bis 23.00, Kabel eins

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Unsere große kleine Farm Molly und John Chester ziehen von L.A. aufs Land und versuchen in den kalifornischen Hügeln 80 Hektar völlig ausgedörrtes und braches Land durch regenerative Landwirtschaft wieder zum Leben zu erwecken. Was folgt, sind acht Jahre harte Arbeit, die den Idealisten viel abverlangen. Bis 21.45, ORF 1

21.45 DOKUREIHE

Menschenleben Drei weitere Folgen der Dokureihe auf Arte: Was wird aus meinem erwachsenen Kind? stellt ein Heim in Frankreich vor, in dem zunehmend betagte Eltern gemeinsam mit ihren erwachsenen Kindern mit Behinderungen leben. Mein fremdes Herz (22.45 Uhr) zeigt, wie der 15-jährige Tobi nach einer Herztransplantation endlich ins Leben starten will. Den Weg zu einer Herztransplantation dokumentiert wiederum Ein Herz schlägt wieder (23.40 Uhr). Bis 0.30, Arte

21.55 KABARETT

Thomas Stipsits: Griechenland In seinem aktuellen Programm begibt sich der Kabarettist aus dem Burgenland als Griechenland-Urlauber mitten in die dortige Mythologie und muss für die streitenden Götter die berühmten zwölf Prüfungen absolvieren. Bis 23.15, ORF3

22.50 MAGAZIN

Weltjournal In der Reportage Ukraine – Die Wahrheit unter Trümmern beleuchtet Weltjournal-Reporterin Vanessa Böttcher Ermittlungen, mit denen Kriegsverbrechen aufgeklärt und verolfgt werden sollen. In Mariupol – Tagebuch aus der Hölle zeichnen ab 23.25 Uhr die ersten Einwohner, die aus der ostukrainischen Hafenstadt fliehen konnten, die Tage und Wochen in der eingekesselten und fast komplett zerstörten Stadt nach. Bis 0.20, ORF 2