Zwischen knapp 800 und 1000 Gramm wiegen die Greifvögel, die sich vorwiegend von Kleinsäugern ernähren. Foto: IMAGO / imageBROKER / FLPA / Paul Sawer

Innsbruck – Einen eher ungewöhnlichen Grund hatte am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall in Tirol, wie die Polizei Dienstagnachmittag bekannt gab: Ein Wildvogel war in ein Auto geflogen und hatte die Lenkerin so erschreckt, dass sie von der Straße abkam.

Die 17-jährige Fahranfängerin war mit einer gleichaltrigen Beifahrerin vom Krankenhausparkplatz in Zams (Bez. Landeck) weggefahren. Das Fenster der Fahrerseite war größtenteils offen, als plötzlich ein Mäusebussard durch die Öffnung rauschte. Das Tier traf die an der linken Gesichtshälfte und verfing sich anschließend in den Haaren der jungen Frau.

Gegen Gartenmauer geprallt

In Panik verriss die Lenkerin das Steuer und donnerte gegen eine Gartenmauer. Der Bussard zeigte sich unfreiwillig anhängig: Er hatte sich so verheddert, dass er selbst nach dem Aussteigen in den Haaren der 17-Jährigen gefangen blieb. Erst ein anderer Verkehrsteilnehmer schaffte es, das Tier zu lösen und konnte es auf eine angrenzende Wiese legen.

Die Bilanz des Zwischenfalls: Die beiden Teenager wurden leicht verletzt zurück ins Krankenhaus Zams gebracht, diesmal mit der Rettung. Der Wagen wurde erheblich, die Gartenmauer leicht beschädigt. Und der Mäusebussard? Über seinen Zustand ist nichts Näheres bekannt, er flog davon. (red, 23.8.2022)