Thiem ist weiter. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Dominic Thiem hat beim ATP-250-Turnier in Winston-Salem (USA) das Achtelfinale erreicht. Der 28-Jährige profitierte dabei von einer Aufgabe von Grigor Dimitrow (Bulgarien), der aus gesundheitlichen Gründen im zweiten Satz beim Stand von 6:0, 2:4 aus seiner Sicht plötzlich nicht mehr weiterspielen konnte.

"Ich hoffe, er ist bald wieder gesund. So wollte ich das Match nicht gewinnen", sagte Thiem nach dem Match. "Das einzige Gute an diesem Sieg ist, dass ich hier zumindest noch ein Match bekomme." Zunächst war nicht bekannt, warum Dimitrow aufgeben musste.

Gleich im ersten Game der Partie erspielte sich Thiem drei Breakchancen, die er aber allesamt nicht nutzen konnte. Daraufhin verlor er rasch die ersten sieben Games, dadurch auch den ersten Satz. Erst nach 31 Minuten verzeichnete Thiem seinen ersten Spielgewinn. Dimitrow machte in der Folge mehr Fehler, Thiem reduzierte seine hingegen. Er nahm dem aktuellen Weltranglisten-19. den Aufschlag zum 3:2 ab und bestätigte das Break zum 4:2.

Aus dem Nichts bat Dimitrow daraufhin um eine medizinische Auszeit, der Physiotherapeut und der Turnierarzt betraten den Platz. Dimitrow schien Probleme mit dem Kreislauf zu bekommen, zunächst stieg auch der Schiedsrichter von seinem Stuhl und erkundigte sich um Dimitrows Wohlbefinden. Der Bulgare wurde kurzzeitig mit einem Kühlumschlag behandelt, doch dies hilf wenig. Als er versuchte, aufzuschlagen, winkte Dimitrow ab und gab das Match nach 58 Minuten sichtlich benommen auf.

Im Achtelfinale trifft Thiem auf Jack Draper (Großbritannien) oder Fabio Fognini (Italien). Winston-Salem ist Thiems erstes und einziges Vorbereitungsturnier auf die am Montag beginnenden US Open in New York. (luza, 24.8.2022)