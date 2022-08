Lang erwartetes Spiel erscheint am internationalen "Talk Like a Pirate Day" und macht sich über über NFTs lustig

Das Piratenabenteuer Return to Monkey Island hat einen Release-Termin: Am 19. September ist es so weit, wie im Rahmen der Eröffnungsshow der Gamescom bekanntgegeben wurde. Zufällig deckt sich der Release-Termin genau mit dem internationalen "Talk Like a Pirate Day".

Ein ärgerliches "Arrrgh!" dürfen jetzt Vorbesteller ausstoßen, denn die erhalten als exklusiven Bonus eine völlige unnütze Pferderüstung oben drauf, wie Gebrauchtschiffverkäufer Stan in der Ankündigung scherzt. Ob es in Monkey Island überhaupt Pferde gibt, ist unbekannt. Vielmehr spielt man damit auf den legendären DLC von The Elder Scrolls 4: Oblivion an. Da konnte man sich um vergleichsweise viel Geld eine völlig unnütze Pferderüstung kaufen. "Hey, wenigstens ist es kein NFT", scherzen die Entwickler in einer Pressemitteilung und versprechen, dass die Rüstung zwar nutzlos sei, aber im Spielenden-Inventar großartig aussehe.

Gebrauchtschiffverkäufer Stan will Spielenden im Gamescom-Trailer eine nutzlose Pferderüstung andrehen. DevolverDigital

Damit sind auch die Gerüchte passé, wonach Return to Monkey Island bereits am 19. September erscheinen könnte. Das Spiel war im Vorfeld nicht frei von Kontroversen. Am neuen cartoonhaften Grafikstil schienen sich viele Nutzer zu stören. Chefentwickler und Gamedesigner Ron Gilbert wurde deshalb sogar beschimpft und bedroht, woraufhin er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. DER STANDARD berichtete. (red, 24.8.2022)