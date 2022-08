[Klimakrise] Der Skisport in der Zwickmühle. In Österreich schmelzen die Gletscher, die einst ganzjährigen Skigebiete bieten kaum noch Trainingsmöglichkeiten für die Saisonvorbereitung. Was bedeutet das für die Zukunft des alpinen Skisports?

[Analyse] Das ukrainische Dilemma ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn

[Ukraine Livebericht] Sorge vor weiterer Eskalation am ukrainischen Unabhängigkeitstag

[USA] Kamala Harris, die unbeliebteste US-Vizepräsidentin aller Zeiten

Trump nahm laut US-Nationalarchiv mehr als 700 Seiten vertraulicher Dokumente mit

[Wirtschaftspolitik] Arbeiterkammer für festgelegten Preis für Mineralöle

[Heizung wechseln im Wohnbau] Weg raus aus der Etagenheizung führt über Gemeinschaftstherme

[Wissenschaft] Wie den Kaninchen die Invasion in Australien gelang – mit katastrophalen Folgen

[Wetter] Im Norden und Osten halten sich in den ersten Stunden noch einige Wolkenfelder, die in Teilen Ober- und Niederösterreichs vereinzelt ein paar Regenspritzer bringen können. Die Sonne setzt sich im Laufe des Tages dann überall immer häufiger durch, auch die Nebelreste in den Alpentälern brechen auf und lichten sich. Am Nachmittag zeigen sich allgemein oft nur ein paar harmlose Quellwolken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost. Tageshöchsttemperaturen 23 bis 29 Grad.

[Zum Tag] 1960: Bei der sowjetischen Wostok-Station in Ostantarktika wird mit −88,3 °C die bis dahin tiefste Lufttemperatur der Erde gemessen.