Die Gamescom hat begonnen: Im Rahmen der Opening Night Live wurde eine Weltpremiere nach der anderen vorgestellt. Doch welche Games werden die Branche durchschütteln und welche sang- und klanglos untergehen? DER STANDARD hat sich sämtliche Trailer noch einmal angesehen und versucht die angekündigten Spiele in drei Kategorien einzuteilen.

Disclaimer: Es handelt sich dabei um eine subjektive Einschätzung anhand von Trailern und oft recht spärlichen Informationen. Nur weil ein Spiel jetzt auf der Liste der Sorgenkinder landete, heißt es das nicht, dass das Game zwingend schlecht sein muss.

Kategorie "vielversprechend"

thegameawards

The Lords of the Fallen: Das Reboot des eher mittelprächtigen Lords of the Fallen von 2014 nimmt starke Anleihen bei Dark Souls und Elden Ring. Der Trailer zeigt das Dark-Fantasy-Setting sowie die teils recht gelungenen Charaktere. Die musikalische Untermalung mit einem Cover von Pink Floyds "Mother" war originell. Release: unbekannt.

thegameawards

Dead Island 2: Der Protagonist sieht aus wie Lenny Kravitz und muss wohl dringend einkaufen gehen, das erledigt er mit Repetiergewehr und Bajonett, denn die Zombieapokalypse hat Los Angeles erreicht. Das Gameplay erinnert stark an den ersten Teil, aber das dürfte ohnehin genau das sein, was die Fans wollen. Sicher eines der Highlights der ONL. Release: 3. Februar 2023.

thegameawards

The Callisto Protocol: Wer schon einmal Dead Space 1 oder 2 gespielt hat (den inferioren Teil 3 erwähnen wir lieber nicht), kommt an Callisto Protocol eigentlich nicht herum. Spielende dürfen Monster per Gravity-Gun in riesige Shredder katapultieren und ihnen gezielt Gliedmaßen abschießen. Außerdem mutieren die Gegner jetzt, wenn man nicht ihre Schwachpunkte anvisiert. Das Gameplay dürfte aber auch eine Stealth-Komponente beinhalten, wie der Trailer zeigt. Release: 2. Dezember 2022

thegameawards

Return to Monkey Island: Auf der Gamescom wurde der Vorbesteller-Bonus in Form einer Pferderüstung enthüllt. Außerdem hat das Abenteuer um Pirat Guybrush Threepwood endlich einen Release-Termin. Am 19. September, am "Talk Like a Pirate Day" ist es endlich so weit. Arrrgh!

thegameawards

Dune Awakening: Der Trailer sieht beeindruckend aus: Ein Mitglied der Fremen beobachtet einen der legendären Sandwürmer auf dem Wüstenplaneten Dune und springt per Kletterhaken auf ihn. Leider wurde kein Gameplay zu dem Survival-Sandbox-Game gezeigt. Nachdem das Spiel aber aus dem Hause Funcom stammt, dürfen wir auf eine ähnliche Erfahrung wie in Conan Exiles hoffen – und das ist nach einigen Jahren mittlerweile ein richtig gutes Spiel.

thegameawards

Lies of P.: Ein Spiel über Pinocchio als Soulslike mit Kettenschwertern und Flammenwerfern? Das Ganze in einem Bloodborne-Steampunk-Setting? Vater Geppetto spielt auch mit. Das ist so verrückt, dass es zumindest Neugierde weckt. Release: 2023.

thegameawards

Homeworld 3: Ein Fest für Nostalgiker verspricht Homeworld 3 zu werden. Der Trailer zeigt, wie sich Formationen aus kleinen Raumjägern hinter oder in Trümmern großer Schlachtschiffe verstecken. Natürlich gibt es wieder Raumschlachten, Mutterschiffe und Träger in dem 3D-Echtzeitstrategiespiel. Release: früher als gedacht in der ersten Hälfte 2023.

thegameawards

New Tales from the Borderlands: Mach Zerstörung zu deinem Geschäft, wird im Trailer verlangt. Entwickler Gearbox hat eigens Autoren von Telltale Games für die Story und Konzeption angeheuert. Das Spiel verspricht einmal mehr schrägen Humor, verrückte Charaktere und jede Menge Schießprügel. Release: 21. Oktober 2022.

thegameawards

Goat Simulator 3: Ziegen mit Raketentriebwerken sorgen für Chaos und Zerstörung, das muss man einfach lieben. Das sehen wohl auch die Fans so, sonst gäbe es wohl nicht schon den dritten Teil der absurden Simulation. Release: 17. November 2022.

IGN

Wyrdsong: Das Game spielt im mittelalterlichen Portugal. Viel ist im Trailer nicht zu sehen, aber nachdem Ex-Entwickler von Fallout, Skyrim und Dragon Age: Inquisition daran arbeiten und das Spiel in der Unreal-5-Engine auch noch super aussieht, sind wir vorsichtig optimistisch. Release: unbekannt.

Kategorie: Mal schauen

thegameawards

Park Beyond: Ein kunterbunter Spaß à la Themepark oder Rollercoaster Tycoon verspricht Park Beyond zu werden. Wie sich das Spiel genau von dem immer noch hervorragenden Planet Coaster abheben will, bleibt aber offen. Abwarten. Release: irgendwann 2023.

GameSpot Trailers

Warhammer 40k Darktide: Das heißersehnte Spiel und der geistige Nachfolger von Vermintide landet deshalb auf der "Nun ja"-Ebene, weil der Trailer nicht viel Neues enthüllte. Dass man seinen Psyker oder Bullgryn optisch anpassen kann, davon durfte man ohnehin ausgehen. Nicht viel Neues außer ein paar Gameplayfetzen, die zeigen, wie man mit den Feinden des Imperators umgeht, schüren die Vorfreude aber schon. Release: 30. November.



thegameawards

Atlas Fallen: Manche mögen es für die größte Überraschung der Gamescom halten, wir sind dennoch skeptisch. Zwar wagt sich Deck13 an eine völlig neue Marke, was in der schwierigen Branche schon einmal sehr löblich ist. Das gezeigte Material lässt sich aber bestenfalls als generische Fantasy beschreiben. So richtig vom Hocker haut uns das Game noch nicht, aber Deck13 haben schon mit The Surge bewiesen, was sie können. Release: irgendwann 2023.

thegameawards

Gotham Knights: Batman ist tot, Gotham City wird von einer Geheimorganisation geleitet, und Helden wie Robin, Nightwing, Batgirl und Red Hood beschützen die Stadt. Das Open-World-Action-Rollenspiel erinnert stark an die Batman-Arkham-Serie. Jetzt wurden uns einige Bösewichte präsentiert, darunter Jokers Freundin Harley Quinn. Kategorie: "eh lieb, aber da muss schon mehr kommen". Release: 21. Oktober 2022.

thegameawards

Outlast Trials: Der neueste Serienteil verspricht alles, was Outlast-Fans wollen: Blut und Beuschel, grausame Psychospielchen und eigenartige Regierungsexperimente. Das sieht für Fans alles schon nach einem Horror-Fest aus, nach dem wirklich schlechten Outlast 2 sind wir dennoch skeptisch. Die geschlossene Beta läuft von 28. Oktober bis 1. November 2022. Release: irgendwann 2022.

thegameawards

Where Winds Meet: Das neue Action-Adventure spielt während der Song-Dynastie in China. Das gezeigte Gameplay erinnert doch sehr stark an Assassin's Creed, gewürzt mit einer Prise Sekiro. Na ja. Release: unbekannt.

IGN

Marauders: Ein Extraction-Shooter im Weltraum hat natürlich Potenzial. Das gezeigte Material erinnert ein wenig an das heimliche Vorbild Hunt: Showdown. Der Early Access startet im Oktober 2022.

thegameawards

Everywhere: Wohl das größte Mysterium der Gamescom ist das Projekt Everywhere vom ehemaligen GTA-Chefentwickler Leslie Benzies. Der Trailer lässt das Publikum verwirrt zurück: Was es mit den Metaverse-Anspielungen auf sich hat, bleibt ebenso unklar wie die Frage, warum der Trailer am Ende den Art-Style von Cartoon auf einen realistischen Look wechselt. Everywhere ist überall komisch. Release: irgendwann 2023.

thegameawards

Moonbreaker: Die Subnautica-Macher zeigen ein Tabletop-Miniaturen-Spiel. Man steuert einen Captain und seine Crew und kämpft rundenbasiert gegen Widersacher. Mit virtuellen Tools darf man seine Figuren sogar selbst anmalen. Dabei kommen "fortgeschrittene" Techniken wie Drybrushing, Washes und Glazes zum Einsatz. Nichts gegen Tabletop-Minis und deren Bemalung, aber ob das virtuell Spaß macht? Early Access ab 29. September 2022.

thegameawards

Under the Waves: Quantic Dream kündigt eine neue David-Cageiade an. Viel verrät der Trailer nicht, außer dass wir uns unter Wasser bewegen. Angeblich soll es sich um die Nordsee handeln. Wir lehnen uns wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir von einem storybasierten Abenteuer mit Quicktime-Events ausgehen. Release: irgendwann 2023.

thegameawards

The Expanse: A Telltale Series: Die Serie The Expanse gilt unter SciFi-Fans zu Recht als Meisterwerk. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis Telltale um die Ecke kommt, um ein Story-Adventure draus zu machen. Das hat schließlich bei The Walking Dead sowie Game of Thrones schon gut funktioniert. Die einzige Frage bleibt: Wann präsentiert Telltale ein Game mit einigermaßen moderner Grafik? Release: Sommer 2023.

thegameawards

Stranded Alien Dawn: Als Raumreisender erleiden wir Schiffbruch auf einem unbekannten Planeten und müssen dort unsere Anpassungsfähigkeit in diesem Survivial-Spiel unter Beweis stellen. Ab Oktober im Early Access.

thegameawards

Scars Above: Das Game erinnert stark an Gears of War. Wir stranden auf einem feindseligen Alien-Planeten und müssen uns allerhand außerirdischer Bösewichter entledigen. Die surrealen Landschaften sehen interessant aus, das Gameplay bietet auf den ersten Blick aber wenig neues. Release: "bald".

IGN

Killer Klowns From Outer Space: In dem asymmetrischen Multiplayer-Shooter dreht sich alles um trashigen Clown-Horror. Die Prämisse, die 80er-Jahre-Optik und der Rock-Soundtrack vermitteln durchaus Spaß, aber der Gaming-Friedhof ist leider voll mit gescheiterten asymmetrischen Shootern, weshalb wir ein wenig skeptisch sind. Release: 2023.

Die Sorgenkinder

thegameawards

Hogwarts Legacy: Ein düsteres Game im Harry-Potter-Universum? Experimente mit dunkler Magie und einem plötzlichen Angriff durch Untote? Das klingt eigentlich nach einer sicheren Bank. Leider wirkt das gezeigte Gameplay generisch, und die Grafik wirkt wie aus den späten Nullerjahren. Außerdem wird wertvolle Zeit für die Ankündigung von Vorbesteller-Boni verschwendet. Das sind ein paar Red Flags zu viel. Release: 10. Februar 2023.

GameTrailers

The Finals: Der Multiplayer-Shooter von ehemaligen Battlefield-Machern wirkt wie eine abgedrehte Gameshow. Nachdem der Mini-Trailer absolut nichts zeigt, außer einem Maschinengewehr, einem Eidotter und ein paar umfallenden Kisten, sind wir vorerst skeptisch. Release: unbekannt.

GameSpot

High on Life: Rick-and-Morty-Humor mit sprechenden Waffen? Das könnte eigentlich lustig werden, im Trailer sehen wir psychedelische, aber altbackene Grafiken und einen reichlich uninspirierten Bosskampf. Kann man wahrscheinlich auslassen. Release: 13. Dezember.

Honkai: Star Rail

Honkai Star Rail: Das Free-To-Play taktische 3D-Rollenspiel ist der vierte Teil der Honkai-Serie. Der Trailer vermittelt eigenwillige Bilder, abgedrehten Steampunk-Manga und wenig Gameplay. Vielleicht mag das Spiel ein Geheimtipp für Kenner sein, wir werden aktuell nicht recht warm damit. Release: noch 2022.

thegameawards

Sonic Frontiers: Sonic ist zurück, und diesmal jagen wir den Hochgeschwindigkeits-Igel durch 3D-Parcours. Die letzten Vertreter der Sonic-Reihe waren eher von überschaubarer Qualität. Wir hoffen dennoch, dass es gut wird. Release: 8. November 2022.

Kalypso Media

Tortuga – A Pirate's Tale: Was ist an Piratenspielen nicht zu lieben? Nun ja, im Fall von Tortuga wäre das zum Beispiel ein Trailer, der eine extrem ruckelige Ingame-Grafik und wenig spektakuläre Kämpfe zeigt. Ansonsten wirkt das Spiel eigentlich recht sympathisch und mit den Optionen, das eigene Piratenschiff anzupassen, haben Fans sicher eine Freude. Release: "bald". (pez, 24.8.2022)