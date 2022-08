Muss die Maske in die Schultasche oder nicht? Foto: Regine Hendrich

Der Schulstart steht im Osten vor der Tür, und nicht nur die Schülerinnen und Schüler müssen sich langsam, aber sicher auf das anstehende Semester vorbereiten. Unter welchen Corona-Maßnahmen sie ihre ersten Tage und Wochen im Unterricht verbringen, ist aber vorerst noch offen. Bis kommenden Montag, also exakt eine Woche vor Schulbeginn, hatte das Bildungsministerium im Sommer angekündigt, einen Fahrplan vorzulegen. Daran hält man auch fest: Am 29. August soll ein Brief an die Schulen ergehen, heißt es dort. Auch medial würden die Rahmenbedingungen an diesem Tag kommuniziert.

Starten dürften die Schulen im Osten am 5. September wohl ohne PCR-Testungen. Einen Auftrag gibt es dazu noch nicht, die Ausschreibung für die Testkits läuft noch, wie das Bildungsministerium auf STANDARD-Anfrage entsprechende Medienberichte bestätigt. Das Prozedere dauere länger, da es noch Einsprüche gibt. Nun heißt es warten: "Erst muss jetzt das Bundesverwaltungsgericht entscheiden", heißt es aus dem Ministerium von Martin Polaschek (ÖVP). Und dann? Dann haben die beauftragten Labore bis zu 20 Tage Zeit, um die Tests zu liefern.

Keine Screenings vorgesehen

Allerdings betont man im Bildungsministerium, dass sich die Schulen jederzeit mit Antigentests eindecken könnten. Und: "Aus derzeitiger Sicht steht noch überhaupt nicht fest, ob es breitangelegte PCR-Screenings geben wird." Denn aktuell befindet sich Österreich in Szenario 2 – "günstiger Fall" – des Variantenmanagementplans der Regierung. Das Ende Juli beschlossene Papier legt Maßnahmen für vier Szenarien dar, also welche Regeln in puncto Tests, Impfen und Therapien gelten. Ziel sei, "möglichst einheitliche und auch einfach verständliche Maßnahmen in allen Bereichen umzusetzen", hieß es bei der Präsentation. Vom Plan abzuweichen oder Mischformen zu wählen ist aber möglich.

Das besagte Szenario 2 sieht aktuell lediglich den Schutz von vulnerablen Personen und Settings vor. Eine FFP2-Masken-Pflicht und Zugangsregelungen existieren etwa in Krankenanstalten sowie Alten- und Pflegeheimen. Auch Testungen sind nur in besonders schutzbedürftigen Bereichen (Alten- und Pflegeheimen, Krankenanstalten, Kinderbetreuung und Ähnlichem) vorgesehen sowie bei Verdachtsfällen und Kontaktpersonen. Freiwillige Tests ohne Vorliegen eines besonderen Grundes kann die breite Bevölkerung über die je fünf kostenlose PCR- und Antigentests absolvieren.

Besondere Ereignisse

Auf Gratistests und Variantenmanagementplan verweist man auch im Gesundheitsministerium. Bevölkerungsscreenings seien nicht vorgesehen, auch nicht im Schulbereich. Aber: "Dass es zu besonderen Ereignissen, wie es der Schulstart ist, trotzdem Sinn machen kann, ist klar." Darüber gebe es noch Gespräche mit dem Bildungsministerium.

In der Bundeshauptstadt wartet man vorerst auf den Bund. Einspringen könnte man jedenfalls, wenn man dürfe: "Wien hat schon in der Vergangenheit die Tests in Wiener Schulen für Lehrerende, Schülerinnen und Schüler über das eigene Testsystem abgewickelt", heißt es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Das geschah über eine eigene Vereinbarung mit dem Bildungsministerium, die gemeinsam mit der Finanzprokuratur erarbeitet wurde. "Diese Vereinbarung könnte auch im Herbst wieder in Kraft treten, um dem Bildungsminister zumindest in der Bundeshauptstadt aus seinem Dilemma zu helfen, wenn nötig." Grundsätzlich, das betont man nicht ungern im Rathaus, sei es aber so, dass die Verantwortung für Ausschreibung, Organisation und Umsetzung das Bildungsministerium allein trage. (Oona Kroisleitner, 24.8.2022)