Wer von einer Serie begeistert ist und regelmäßiges Bingewatching betreibt, verbringt oft sehr viel Lebenszeit mit fiktiven Personen. Da kann man sich schon einmal die Frage stellen, ob es in einem Serienuniversum, das man regelmäßig besucht und in dem man sich viele Stunden lang aufhält, eine Entsprechung zu einer Person aus dem realen Leben gibt – etwa zum eigenen Partner oder der Partnerin. Das Gedankenspiel ist höchst unterhaltsam, das Ergebnis nicht notwendigerweise schmeichelhaft.

Wenn man Gemeinsamkeiten mit echten Menschen entdeckt

Teilt man etwa sein Leben mit einer sehr gesprächigen Person, die in ihrer Schlagfertigkeit an Lorelai Gilmore ("Gilmore Girls") erinnert? Hat man einen nerdigen Besserwisser an seiner Seite, der Züge von Sheldon Cooper aus "The Big Bang Theory" aufweist? Vielleicht ist die Partnerin in Lautstärke und schrillem Auftreten auch mit Fran Fine aus "Die Nanny" zu vergleichen – oder der Partner macht immer fragwürdige Witze wie Phil Dunphy aus "Modern Family".

Natürlich gibt es neben der Partnerschaft auch noch andere Lebensbereiche, in denen man einem Alter Ego aus der Serienwelt begegnen kann – etwa in der Familie, am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis. Möglicherweise hat man es ja in diesem Kontext mit einer Person zu tun, die allerlei Ticks pflegt wie Serienfigur Adrian Monk. Oder mit einem scharfzüngigen Doppelgänger von Tyrion Lannister ("Game of Thrones"'). Auch Figuren aus österreichischen Serienproduktionen wie "Ein echter Wiener geht nicht unter", "Kaisermühlen Blues" oder "MA 2412" sind ja bekanntlich mehr oder weniger aus dem Leben gegriffen – und finden dementsprechend bestimmt die eine oder andere reale Entsprechung.

Welche Person, mit der Sie im Alltag zu tun haben, gleicht einer Figur, die Sie aus einer Serie kennen – und wie würde der oder die Betroffene den Vergleich auffassen? Haben Sie womöglich selbst ein Serien-Alter-Ego, mit dem Sie sich identifizieren können? Und welche Figur finden Sie furchtbar und sind daher froh, so jemanden nicht persönlich zu kennen?