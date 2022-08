In "Forsthaus Rampensau" kämpfen in malerischer Kärntner Bergkulisse insgesamt neun Promi-Paare um den Sieg und gegen den Auszug. Foto: Aaron Jiang Photography

Der österreichische Privatsender ATV startet am 6. Oktober seine erste Promi-Reality-TV-Show. In "Forsthaus Rampensau" kämpfen in malerischer Kärntner Bergkulisse insgesamt neun Promi-Paare um den Sieg und gegen den Auszug. Dem Siegerpaar winken 20.000 Euro in bar sowie der Titel "Rampensau 2022".

Zwei der teilnehmenden Promi-Paare hat der Sender bereits bekannt gegeben. Der Rest wird in den Wochen bis zum Sendestart verlautbart. Die aus Reality-TV-Shows bekannte Tara zieht mit Freundin Cat ins Forsthaus und "Bauer sucht Frau"-Bauer Philipp skitzt mit Schlagersängerin Adriana ein. (red, 24.8.2022)