Die Sorge vor Einkommensverlusten und ausufernde Kosten durch die hohen Energiepreise schlagen auf die Stimmung der Konsumenten. Diese halten ihr Geld zusammen, solange nicht absehbar ist, wie viel Geld aus dem Entlastungspaket der Regierung genau auf dem Konto landet. Die in Aussicht gestellten Entlastungsmaßnahmen ändern daran zunächst einmal wenig. Für den Handel ist das Gift: "Wir brauchen Optimismus", sagt Rainer Trefelik, wohl wissend, dass Konsumenten wie Betriebe derzeit eher nicht in bester Stimmung sind.

Die Konsumlaune der Verbraucher ist im Keller, die Betriebe ächzen unter gestiegenen Großhandelspreisen und hohen Energierechnungen. "Im Vergleich zu den Preissteigerungen war Corona ein Kindergeburtstag", resümiert der Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die Konsumenten stehen derzeit bei ihren Ausgaben auf der Bremse. Das trifft auch die Einzelhändler. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Dennoch will er nicht den Kopf in den Sand stecken: Es müsse weitergehen trotz der schwierigen Corona-Jahre und diesbezüglicher Unsicherheit im Herbst, trotz der schwierigen Suche nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, trotz Rekord-Inflation, trotz der bevorstehenden KV-Verhandlungen im Oktober. Die werden wohl "zach", räumt der Spartenobmann ein und will auch das Positive in den turbulenten Zeiten erwähnt wissen: "Die Spritpreise sind schon wieder gesunken" – und es gebe jede Menge zu tun, schließt Marktforscher Günter Haunlieb aus einer Befragung von Konsumenten und Konsumentinnen. Diese seien auch im stationären Handel offen für Innovationen, stünden Neuerungen wie Dynamic Pricing oder Geschäften ohne Kassapersonal durchaus positiv gegenüber.

Brennende Energiefrage

Doch das Thema Energie überstrahlt auch im Handel derzeit alles andere. Während heimische Großunternehmen beim Umstieg vom Gas kräftig unterstützt werden sollen, würde der Handel als nicht energieintensive Branche (als "energieintensive Unternehmen" gelten solche, bei denen die Energiekosten mindestens drei Prozent des Umsatzes betragen, Anm.) mit seinen Sorgen weitgehend alleingelassen, fürchtet Trefelik.

Dabei seien bei vielen Betrieben die Energierechnungen geradezu explodiert. Die Dimension hätte sich wohl kaum jemand vorstellen können. Um 25 Prozent höhere Energiepreise zeigt der Index an, in Einzelfällen schlage das Pendel noch dramatischer aus, sagt Trefelik, der auch Beispiele mitgebracht hat: Ein großer Händler, der vor der Energiekrise mit drei Millionen kalkulierte, müsse einen Anstieg auf 13 Millionen verdauen.

Ein kleinerer Händler eine Vervielfachung von 150.000 auf 700.000 Euro. Auch seine eigene Rechnung, die "eines kleinen Modehändlers" für das Nobelgeschäft Popp & Kretschmer in der Wiener Kärntnerstraße, hat Trefelik mitgebracht: 44.000 anstelle von 14.000 fielen in der Gesamtbilanz drastisch ins Gewicht. "Das geht sich schlicht nicht aus", sagt Trefelik und meint damit einen Großteil der Branche. "Die Merit-Order-Perversität" müsse außer Kraft gesetzt werden, drängt Trefelik.

Die Preise für Energie sind im Moment besonders hoch. Wie geht es den Menschen in Wien? Unser Videoteam war im 10. Bezirk unterwegs DER STANDARD

Konsumentenvertrauen auf Tiefpunkt



Noch ist das Jahr nicht zu Ende, die zentrale Frage, wie sich das Konsumvertrauen entwickelt, wird wohl entscheidend. Die Zwischenbilanz im Einzelhandel deutet aber jetzt schon auf deutliche Bremsspuren hin. Während die Energiepreise um ein Viertel, die Großhandelspreise um gut 22 Prozent und die Erzeugerpreise um gut ein Fünftel gestiegen sind, sind die Einzelhandelspreise im Schnitt um 7,4 Prozent gestiegen, also in etwa im gleichen Ausmaß wie der Verbraucherpreisindex.

Auch der Lebensmittelhandel, der während Corona davon profitierte, dass man offen haben durfte, stöhnt unter den Kosten. Hier fallen vor allem die Kosten für die Kühlung ins Gewicht. Foto: APA/Hans Punz

Für den Handel bedeute dies, dass er die gestiegenen Kosten bei weitem nicht weitergeben konnte. Die nominelle Umsatzsteigerung von 7,6 Prozent auf 39,2 Milliarden Euro im ersten Halbjahr bedeutet real ein Miniplus von 0,2 Prozent, sagt Peter Voithofer vom industrienahen Forschungsinstitut Economica.

Wobei sich die Branchen durchaus unterschiedlich entwickelten. Schuhhandel und Modebranche erzielten zwar ein deutliches Umsatzplus, bleiben aber unter Vorkrisenniveau. Die Preissteigerungen lagen nur bei 1,3 Prozent. Selbst der während Corona florierende Elektro- und Möbelhandel verharrt umsatzmäßig unter dem Niveau von 2019. "Der Anteil der Unternehmen, die Verluste schreiben, wird steigen", ist Wirtschaftsforscher Voithofer überzeugt.

Mehr Mitarbeiter



Positiv entwickelte sich trotz der schwierigen Suche nach Mitarbeitern und vieler offener Stellen die Beschäftigung: So verzeichnete der Handel (inklusive Großhandel) erstmals mehr als 570.000 Beschäftigte – im Einzelhandel ein Zuwachs von 2,6 Prozent. Die Teuerung zur Gänze über Lohnerhöhungen abzufedern werde der Branche kaum möglich sein, so WKO-Mann Trefelik. Nach den Strompreiserhöhungen bleibe von den zum Teil mageren Gewinnmargen ohnehin nichts mehr übrig.

Wenig hält Trefelik davon, dass die Weihnachtsbeleuchtung in Innenstadtgeschäften dem Energiesparen zum Opfer fallen könnte. "Wenn wir das alles abdrehen, ist das ein Jeff-Bezos-Förderprogramm." (Regina Bruckner, 24.8.2022)