Wenn man mit Hund in einer Stadt lebt, hat man für gewöhnlich einigen Bedarf an Orten, an denen der Vierbeiner sich ungehindert austoben darf – oder wohin er zumindest mitkommen darf, ohne dass sich jemand daran stößt. Generell ist man nicht überall mit Hund gleichermaßen willkommen – beispielsweise auf Kinderspielplätzen, wo allgemeines Hundeverbot herrscht.

Wo gehen Sie mit Ihrer Bellgadse gerne hin? Foto: Getty Images/iStockphoto/IRYNA KAZLOVA

Hundezonen: Wo Hund einfach Hund sein darf

Dank Hundezonen und Hundewiesen herrscht für gewöhnlich in Städten kein Mangel an klar deklarierten Bereichen, wo man mit seinem Vierbeiner zweifelsohne willkommen ist. Doch was, wenn der eigene Hund kein Freund von Artgenossen ist oder einen weitaus größeren Bewegungsbedarf hat? Oder es gar sommerlich heiß ist und man eigentlich mit dem Vierbeiner am liebsten schwimmen gehen würde? Herauszufinden, wohin man sich zur Erfüllung dieser durchaus naheliegenden Bedürfnisse begeben kann, bleibt niemandem erspart, der einen Hund hält.



Auch beim Thema Spazierengehen im Grünen heißt es recherchieren, wo man mit seinem Hund eigentlich hingehen darf und wo nicht. Neben klar ausgewiesenen Hundezonen und Hundeverbotsbereichen gibt es noch zahlreiche Orte, an die der Vierbeiner einen zumindest begleiten darf, ohne dass offiziell etwas dagegenspricht. Dass nicht alle Menschen, denen man beim Spazierengehen in Wald und Wiese begegnet, große Hundefans sind, steht freilich auf einem anderen Blatt.

Mit dem Hund ins Lokal

Auch in der Gastronomie bestehen, wie überall sonst im Leben, große Unterschiede in Hinblick darauf, ob man mit Hund ein gern gesehener Gast ist. Einerseits gibt es höchst hundefreundliche Lokale, wo man sich kaum hingesetzt hat, wird der tierische Begleiter schon mit einem Wassernapf oder gar Leckerlis bedacht – und andererseits solche, in denen man schiefe Blicke oder gar eine Forderung, der Hund möge auch hier einen Beißkorb tragen, zu erwarten hat. Und bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, in denen Beißkorb und Leine vorgeschrieben sind, sieht man sich selbst unter Einhaltung sämtlicher Vorgaben als Hundehalterin oder Hundehalter nicht immer mit begeisterten Mitfahrenden konfrontiert.

Orte für Menschen mit Hund: Ihre Tipps sind gefragt

Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot an deklarierten Hundebereichen in Ihrer Stadt – und was fehlt? Welche Orte, an denen man mit Hunden willkommen ist, können Sie empfehlen? Und wie stehen Sie – auch als nichthundehaltende Person – zu Arealen, die für Hunde vorgesehen sind? Diskutieren Sie im Forum! (dahe, 26.8.2022)