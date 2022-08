Oft sind es alte Fotos, die schon über Jahrzehnte gerahmt an der Wand hängen oder leicht vergilbt aus Fotoalben purzeln, die an die Vergangenheit erinnern – so auch an freudige Momente und geliebte Menschen. Sie geben Einblick in das, was passiert ist – ob auf Reisen, Familienfeiern oder Hochzeiten. Und doch fehlt die Geschichte zu den abgelichteten Momenten, außer man hat diese selbst erlebt. So ergeht es einem beispielsweise bei Ereignissen im Leben der Eltern, die sich zugetragen haben, bevor man selbst auf die Welt kam. Besonders spannend ist für die spätere Generation oft auch die Geschichte, wie sich diese kennengelernt haben.



Beim Blättern durchs Album werden Erinnerungen wach. Foto: EllenaZ Getty Images/iStockphoto

Dabei heißt es keineswegs, dass es sich um eine Liebesgeschichte mit Happy End handeln muss. Manche Beziehungen sind längst in die Brüche gegangen, und die Eltern leben getrennt. Und trotzdem: Für Kinder ist es meist interessant, einen Blick auf Vergangenes zu werfen, um auch ihre eigene Herkunft besser einordnen zu können.

Blick in die Vergangenheit

Während einige das bereits in jungen Jahren erzählt bekommen oder nachgefragt haben, wie sich die Eltern eigentlich kennengelernt haben, zeigen andere wiederum erst im Erwachsenenalter Interesse dafür. War es eine spontane Begegnung an einem ausgelassenen Abend beim Feiern? Haben sich die Eltern durch den gemeinsamen Freundeskreis kennengelernt? Waren diese gemeinsam im Tanzkurs oder haben sich schon in der Schulzeit gekannt? Was haben sie gemeinsam erlebt, bevor sie Kinder bekommen haben? Diese und viele weitere Fragen tun sich vielleicht auf, wenn es darum geht, die Vergangenheit zu ergründen. Die Antworten darauf können schließlich nur die Eltern geben – während manche Liebesgeschichten schnell erzählt sind, haben sich andere wiederum wesentlich komplexer oder abenteuerlicher zugetragen.

Wie ist das bei Ihnen?

Wissen Sie, wie sich Ihre Eltern kennengelernt haben? Wie verlief die Liebesgeschichte der beiden? Leben sie immer noch zusammen oder haben sie sich schon lange getrennt? Wann und aus welchen Gründen haben Sie sich für die Vergangenheit Ihrer Eltern interessiert? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 26.8.2022)