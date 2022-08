Eine der letzten gedruckten Sonntagsausgaben von "Österrreich".

Wien – Die Mediengruppe Österreich, derzeit in einem Restrukturierungsprozess, kündigt das Ende der gedruckten Sonntagsausgabe im September an. Ab 11. September 2022 erscheine eine Samstag/Sonntag-Ausgabe gedruckt sowie eine digitale "Oe24-News-Edition" am Sonntag.

Papierpreise, Logistik, Spritkosten

Niki Fellner erklärt das Ende der Sonntagsprintausgabe als CEO der Mediengruppe Österreich per Aussendung mit der "komplizierten und extrem aufwendigen Logistik der Sonntagszeitungen", die "nicht mehr zeitgemäß" sei. Fellner: "Die hohen Papierpreise und Spritkosten lassen eine kostendeckende Produktion der Sonntagszeitung nicht mehr zu." Die Lösung sei zudem "nachhaltiger und umweltfreundlicher".

Die Mediengruppe Österreich druckte laut Österreichischer Auflagenkontrolle (ÖAK) im ersten Halbjahr 2022 sonntags im Schnitt 444.891 Exemplare.

Laut Mittwoch veröffentlichter Auflagenkontrolle hat die Mediengruppe Österreich die Druckauflage ihrer beiden Zeitungsmarken im ersten Halbjahr 2022 gegenüber 2021 um ein Drittel halbiert, sie meldet im Gegenzug um 800 Prozent mehr verbreitete E-Paper.

Mehr demnächst hier. (red, 24.8.2022)