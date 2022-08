Fast drei Monate saßen zwei Unschuldige in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft, da sie von einem Mitbewohner verleumdet wurden. Nun wurde dem 25-Jährigen der Prozess gemacht. Foto: Regine Hendrich

Wien – Herr M. scheint ein kleines Problem mit seiner Impulskontrolle zu haben, also ein Häferl zu sein, wie man in Wien sagt. Als der Dolmetscher die Generalien des 25-Jährigen überprüft, verliert er nämlich bereits bei der Frage nach den Namen seiner Eltern die Fassung. "Was haben die damit zu tun? Ich sitze hier!", beschwert er sich lautstark. Erst als ihm Richterin Hannelore Bahr erklärt, dass die Frage dazu dient, Verwechslungen zu vermeiden, beruhigt der Afghane sich. Jedoch nicht lange: Auch zu seinen Einkommensverhältnissen will er keine Angaben machen. "Er will es nur sagen, wenn Sie auch Ihres sagen", wird der Richterin übersetzt.

In dieser Tonart geht es weiter: Als Bahr ihn fragt, ob er weiß, dass er in den Jahren 2020 und 2022 jeweils eine Vorstrafe bekommen hat, reagiert M. unfroh. "Diese Verurteilungen sind zu Unrecht! Die sind wegen rassistischer Polizisten!", behauptet er. Auch mit dem nun verhandelten Anklagevorwurf, dass er im November 2021 bei der Polizei zwei Mitbewohner zu Unrecht des gewerbsmäßigen Drogenhandels bezichtigt und somit verleumdet hat, ist er zunächst nicht einverstanden. "Nein, Nein, Nein!", sagt er und schüttelt energisch den Kopf.

In Prozess falsche Vorwürfe widerrufen

Und das, obwohl die beiden Mitbewohner unschuldig fast drei Monate in Untersuchungshaft gesessen sind und M. erst in der Hauptverhandlung von sich aus als Zeuge bekanntgab, dass die Vorwürfe falsch seien. "Ich wurde ganz fertiggemacht von der Polizei!", sagt er und gibt dann an, nicht mehr zu wissen, ob er das Duo beschuldigt habe.

Die Richterin kann ihm helfen: Er hatte ursprünglich ausgesagt, von den beiden über ein Jahr lang täglich Marihuana, dazu Methadontabletten und Heroin gekauft zu haben, zitiert sie aus dem Akt. "Die Polizei hat mich misshandelt und mir eine Pistole an den Kopf gehalten!", behauptet M. und illustriert das mit zwei gegen die Schläfe gehaltenen Fingern. Bahr belehrt ihn, dass die Verteidigungsrechte dort aufhören, wo man andere einer strafbaren Handlung beschuldigt, der Angeklagte lässt daraufhin übersetzen, es sei symbolisch gemeint gewesen.

Dann fragt ihn die Richterin nochmals, ob er die Mitbewohner wissentlich verleumdet habe. "Ich wurde gefragt, was ich bei ihnen gekauft habe. Das ist nicht menschlich, es ist Aufgabe der Polizei, so was herauszufinden", lautet die überraschende Antwort. "Ja eh, deshalb werden ja Zeugen befragt und deren Aussagen aufgenommen!", entgegnet Bahr. Der Angeklagte bleibt aber dabei: Die Falschaussage sei nur wegen der Drohung mit vorgehaltener Waffe zustande gekommen, wiederholt er seinen Vorwurf gegen die Exekutive.

"Ich bekomme jeden Tag 300 Beschimpfungen"

M. kann es auch nicht fassen, dass die von ihm beschuldigten Beamten keine Konsequenzen verspürten, schließlich hätten sie ihn auch rassistisch beleidigt und seine Religion verächtlich gemacht. "Ich bin auch schon wegen einer Beschimpfung im Gefängnis gesessen", sagt er zu seiner ersten Verurteilung. "Das war eine gefährliche Drohung und versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt", korrigiert die Richterin trocken. "Ich bin vor fünf Jahren nach Österreich gekommen, um hier in Ruhe und Frieden zu leben. Ich bekomme jeden Tag 300 Beschimpfungen und ignoriere sie", stellt der Angeklagte in den Raum.

Die Verteidigerin versucht zu retten, was noch zu retten ist. "Als Sie von der Polizei zu der Sache als Beschuldigter vernommen worden sind, haben Sie gesagt, sie waren jung, und es tue Ihnen leid. Stimmt das?" – "Ja", lautet die knappe Antwort. Die Rechtsvertreterin weist auch darauf hin, dass M. mittlerweile einen ordentlichen Lebenswandel habe. Bei seinem Job in einem anderen Bundesland sei der Chef äußerst zufrieden mit dem Angeklagten, berichtet sie.

"Ein extrem gravierender Vorwurf"

Bahr entscheidet sich am Ende für eine teilbedingte Haftstrafe von 13 Monaten, vier davon sind zu verbüßen. Die offenen Vorstrafen widerruft sie nicht. "Es sind zwei Menschen aufgrund Ihrer Aussagen fast drei Monate in Untersuchungshaft gesessen", begründet sie. "Das ist ein extrem gravierender Vorwurf", den man nicht mit einer gänzlich bedingten Strafe ahnden könne. "Sie fühlen sich in Österreich oder von österreichischen Behörden ungerecht behandelt", konzediert sie. "Aber so kann man weder mit dem Leben anderer Menschen umgehen noch mit den österreichischen Behörden."

Als die Verteidigerin mit ihm vor der Saaltür mögliche Rechtsmittel besprechen will, ist M. außer sich. "Ich auch von diesem Land gehe! Heute gehen!", schreit er und kann von seiner Rechtsvertreterin nur mit Mühe besänftigt werden. Schlussendlich akzeptiert er die Entscheidung aber. Da der Staatsanwalt keine Erklärung abgibt, ist sie nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 25.8.2022)