ORF 2-Channelmanager Alexander Hofer kündigte in einer Aussendung die Fortsetzung von "Herrschaftszeiten!" mit Johann-Philipp Spiegelfeld (im Bild mit Marie-Elisabeth Seyrl) im kommenden Jahr an.

Foto: ORF/Interspot Film/Hans-Werner Hamberger

Die zweite Staffel von "Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche" hat am Dienstagabend in ORF 2 mit einem Reichweitenrekord geendet. Im Schnitt 580.000 Personen verfolgten bei einem Marktanteil von 22 Prozent Johann-Philipp Spiegelfelds Besuch auf Schloss Scharnstein in Oberösterreich.

Damit wurde die bisherige Top-Quote, die vom Besuch der Kaiservilla in Bad Ischl in der vergangenen Woche herrührte (548.000 Personen, 22 Prozent Marktanteil), getoppt. Und Spiegelfeld wird auch weiterhin mutmaßlich mit seiner roten Tasche ausrücken, um die Schloss- und Burgbewohner mit seinen leidlichen Klavierkünsten zu beglücken. Denn ORF 2-Channelmanager Alexander Hofer kündigte in einer Aussendung die Fortsetzung von "Herrschaftszeiten!" im kommenden Jahr an. (APA, 24.8.2022)