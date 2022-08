Drei Schauspielende nehmen das Publikum auf einen Performance-Spaziergang in städtischer Kulisse mit. Foto: Bettina Isabella Zehetner

Wer kennt ihn nicht, den Wiener Gürtel? Als Autostraße, Transitzone und als eine der wichtigsten Locations im Wiener Nachtleben ist das Gürtelviadukt nicht aus dem Stadtbild wegzudenken. Während sich die gemauerten Bögen am Samstag mit dem 24. Nightwalk wieder in eine Hipster-Partymeile verwandeln, lädt das immersive Performanceprojekt linienwallungen. down the buzzing boulevard zur etwas anderen Gürteltour, in der drei Schauspielende die Geschichten verschiedener Menschen in der städtischen Kulisse zum Leben erwecken.

Als ehemaliger Linienwall bildet der Gürtel eine Grenze, die bis heute noch seh- und spürbar ist. Passend dazu wird die Partymeile mit dem Theaterspaziergang zum Schauplatz und Verhandlungsort menschlicher Trennungs- und Verbindungslinien: Während die Performance noch ausgelassen bei einer Party im Lokal Weberknecht startet, lassen die menschlichen Abgründe der Figuren nicht lange auf sich warten. Innere Leere, Streit, Sucht, Suzidgedanken – alles dabei.

Als es dann raus aus der Bar und hin zum Gürtel geht, heißt es: Kopfhörer auf. Ähnlich einer Silent Disco wird den Zusehenden mit umfangreichem Sounddesign eine Parallelwelt eröffnet, in der die Stimmen der Schauspielenden in Synergie mit Geräuschen, Tonaufnahmen und Musik den Plot vorantreiben. Dabei werden U-Bahn-Stationen, Parkbänke und sogar ein Dönerstand zu bespielten Sets, die mal durch die Scheiben einer Straßenbahn, mal durch Aufnahmen der U-Bahn-Überwachungskamera, mal aus der Ferne oder aus der Nähe betrachtet werden. Als Teil der Kulisse sind Passanten sowie das "eingeweihte" Publikum involviert und ausgeschlossen zugleich – ganz im Sinne des Projekts. (Laura Kisser, 24.8.2022)