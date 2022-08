Bogdan Belyaew bearbeitete die Stimme von Mark Hamill nach, als russische Bomben auf seine Heimatstadt in der Ukraine regneten.

Mark Hamill ist nicht nur in seiner Paraderolle als Luke Skywalker ein gefragter Schauspieler, er ist auch Synchronsprecher und lieh dem Joker in der Batman-Zeichentrickserie über Jahre seine Stimme. Doch der 71-jährige amerikanische Schauspieler klingt mittlerweile seinem Alter entsprechend.

KI macht Mark Hamill jünger

Damit er aber auch die deutlich jüngeren Versionen von Luke Skywalker in "Obi-Wan Kenobi" oder "The Mandalorian" vertonen kann, griffen die Filmemacher auf die Hilfe einer künstlichen Intelligenz zurück. Diese wurde von der Firma Respeecher aus der Ukraine entwickelt und verleiht dem Timbre der alternden Schauspieler wieder mehr Jugendlichkeit. Doch das Erstaunliche daran sind die Arbeitsbedingungen, unter denen die Sounds bearbeitet werden mussten.

Wie das Magazin "PC Gamer" herausfand, wurde ein Großteil der Arbeit an den Stimmen in "Obi-Wan Kenobi" von einem Sounddesigner verrichtet. Auch wenn die KI die Konvertierung übernimmt, müssen die Audiodateien von Hand nachbearbeitet werden. Das war die Aufgabe von Bogdan Belyaew, der 27-Jährige stammt aus der Nähe von Mariupol, und sein Werk entstand während Russland die Invasion in die Ukraine startete.

Arbeit unter Todesangst

Belyaew bezeichnet sich selbst als langjährigen "Star Wars"-Fan und soll laut Respeecher-CEO Alex Serdiuk begeistert gewesen sein, als er erfuhr, dass er an der jüngsten Serie mitarbeiten dürfe. Als die Invasion begann, musste Belyaew seine Arbeit im Luftschutzbunker verrichten, erzählt sein Chef. Bogdan stammt aus den Regionen der Ukraine, die derzeit von Russland besetzt sind.

Belyaew berichtet in einem Blogpost von den dramatischen Ereignissen. Er hatte gerade noch mit dem Team von Lucasfilm telefoniert, als die Sirenen zu heulen begannen. 80 Prozent der Arbeit an der Stimmenkonvertierung habe er abgeliefert, als die Sirenen heulten oder er im Luftschutzbunker vor den russischen Luftangriffen Schutz suchte. Die Todesangst war immer ein Begleiter Belyaews: "Aber mir war klar, wenn ich die Daten nicht jetzt abschicke, dann kann ich sie vielleicht nie senden".

Bogdan Belyaew gelang es, das umkämpfte Gebiet anschließend gemeinsam mit seinem Hund und seinen Katzen in Richtung Westen der Ukraine zu verlassen. Den Namen seines Wohnorts hält das Unternehmen geheim, um die Angehörigen Belyaews zu schützen.

Respeecher arbeitete aber nicht nur an Luke Skywalker. Auch Oberbösewicht Darth Vader bekam eine durch die KI verjüngte Stimme spendiert. Dessen Sprecher, James Earl Jones, ist nämlich mittlerweile 91 Jahre alt. (red, 24.8.2022)