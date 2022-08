Um in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen, müssen die Violetten ein 0:2 gegen Fenerbahce wettmachen – Schmid: "Wir werden alles probieren"

Erkenntnis aus dem Hinspiel: Es wird schwierig. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Istanbul – Die Hypothek wiegt schwer. Mit einem 0:2-Rückstand reiste die Wiener Austria am Mittwoch nach Istanbul, wo am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen Fenerbahce das Rückspiel der Qualifikation zur Fußball-Europa-League steigt. "Wir fahren nicht hin, um das Spiel abzuschenken. Wir werden alles probieren und uns dort so teuer wie möglich verkaufen", erklärte Trainer Manfred Schmid.

Für ein Herbstengagement im zweithöchsten Europacup-Bewerb braucht die Austria ein Fußballwunder samt Lerneffekt zur Vorwoche. Um eine etwaige Verlängerung zu erzwingen, müssen die Violetten gegen den im Play-off-Hinspiel souveränen Gegner mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Ansonsten greift Plan B: Der Umstieg in die finanziell etwas niedriger dotierte, aber eine höhere Siegeswahrscheinlichkeit bietende Conference League.

Die Hoffnung auf einen günstigen Spielverlauf im wohl stimmungsvollen Sükrü-Saracoglu-Stadion flog naturgemäß mit. Schmid hoffte auf ein frühes 1:0, wie es der türkische Großklub in Favoriten vorgemacht hat. "Aber wir wissen schon, dass das zweite Tor für uns ein Nackenschlag war und das Ganze extrem schwierig gemacht hat."

Schwächen beim Gegner entdeckt

Andreas Gruber will beim Zuschauen auch Schwächen im Fenerbahce-Spiel entdeckt haben. "Man hat gesehen, dass sie auch anfällig sind. Wenn wir ein paar Sachen besser fertig gespielt hätten im Hinspiel, dann hätten wir vielleicht auch ein Tor gemacht", meinte Gruber, der mit einem Tor beim jüngsten 2:1-Erfolg in Wolfsberg aus seiner Verletzungspause retour gekommen ist.

Geht es nach den Austria-Akteuren, geht es nun gegen elf Fenerbahce-Spieler und den zwölften Mann. "Aber wenn du mal 1:0 in Führung gehst, dann passiert vielleicht auch was mit den Fans", vermutete Gruber. "Es wird eine geile Stimmung, du wirst deine eigene Stimme nicht hören", prophezeite indes Schmid. "Jeder, der das Stadion kennt, weiß, das wird ein Hexenkessel. Das ist, was die Jungs mitnehmen können, da werden sie viel Erfahrung daraus ziehen."

Neben Gruber steht mit Marco Djuricin ein zweiter Offensiv-Rückkehrer mit Erfahrung auch im Europacup wieder zur Verfügung. Neben den bekannten Langzeitverletzten fehlt Lucas Galvao gesperrt. Der Abwehr um Kapitän Lukas Mühl dürfte diesmal immerhin die norwegische Tempowalze Joshua King erspart bleiben. Der Angreifer schaute bei "Feners" 4:2-Ligasieg gegen Adana Demirspor zuletzt mit Muskelproblemen zu.

In bisher zwei Europacup-Auftritten in Istanbul ist die Austria bei einem Sieg (4:2/1982) und Remis (0:0/2007) jeweils gegen Galatasaray noch ungeschlagen. Die "Istanbul-Bilanz" österreichischer Teams steht bei drei Siegen, fünf Remis und neun Niederlagen. (APA, 24.8.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

(Europa-League, Play-off, Rückspiel)

Fenerbahce Istanbul – FK Austria Wien (Istanbul, Fenerbahce Sükrü Saracoglu Stadyumu, 19:00 Uhr, SR Jesus Gil Manzano/ESP). Hinspiel: 2:0 – Der Aufsteiger steht in der Gruppenphase der Europa League, der Verlierer in der Gruppenphase der Conference League.

Fenerbahce: Bayindir – Szalai, Perez, Lemos – Kadioglu, Crespo, Yüksek, Alioski – Rossi, Dursun, Valencia

Es fehlen: Aziz, Sangare (verletzt)

Fraglich: King (muskulär)

Austria: Früchtl – Ranftl, Mühl, Handl, Koumetio, Martins – Holland, Braunöder – Fischer – Fitz, Gruber

Es fehlen: Galvao (gesperrt), Wustinger (Kreuzbandriss), Raguz (Reha), Baltaxa, El Sheiwi (im Aufbautraining)

Fraglich: Huskovic (Hüftprellung)