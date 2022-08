Im Gastblog zeigt Kurt Tutschek, welche Speisen den Reisenden in luftigen Höhen vor über 50 Jahren serviert wurden.

Haben Sie in letzter Zeit eine Flugreise unternommen? Vielleicht kommen Sie ja soeben aus dem Urlaub zurück und haben die Annehmlichkeiten einer Reise mit der Fluglinie Ihrer Wahl genossen. Falls ja, waren Sie mit dem kulinarischen Angebot während des Flugs zufrieden? Ein großartiges Erlebnis für den Gaumen, oder waren Sie doch etwas enttäuscht über die winzigen Snacks und das kleine Fläschchen Mineralwasser, das Ihnen angeboten wurde?

Tja, während der heutige Fluggast meist mit unspektakulärer Einheitsware auf dem Tellerchen im Vorlieb nehmen muss, sorgten die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter noch vor wenigen Jahrzehnten selbst auf Kurzstreckenflügen für reichlich Abwechslung im Speiseplan.



Speisen Sie mit – begeben wir uns auf kulinarische Zeitreise mit der skandinavischen Fluglinie SAS. Wir befinden uns am Ende der 1960er-Jahre.

Deftiges Buffet mit Bierbegleitung im Jahr 1969. Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Äpfel, Bananen, Trauben und ein kleines Stückchen Schimmelkäse Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

An Bord der Douglas DC-8 kocht der Küchenchef selbstverständlich persönlich. Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Die große Auswahl in der Boeing 747 – und ein Schlückchen Sekt für die Dame. Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Dinner for two Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Zum Hummer reichen wir Champagner. What else? Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Ein kleines bekömmliches Häppchen für zwischendurch. Scharfe Messer inklusive. Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Dinner in der Boeing 747 Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Es darf gespeist werden. Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Glückliche Fluggäste Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Kocheinsatz am Notausgang Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Das Flugzeug wird für Schulungen genutzt: Wir lernen das korrekte Tranchieren. Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Die beliebten Meeresfrüchte dürfen nicht fehlen. Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Gute Nacht! Foto: ©SAS Museum, Norway | CC BY-SA 2.0

Ja, das waren Zeiten! Also denken Sie beim nächsten Inlandsflug und beim Stückchen Schokolade, das Sie vielleicht in die Hand gedrückt bekommen, an diese rosigen Tage zurück, in denen in luftigen Höhen mit scharfen Messern hantiert wurde und den Passagieren bei Hummer und Räucherschinken die Zeit tatsächlich wie im Flug verging. (Kurt Tutschek. 27.8.2022)

