Außerdem eine Reportage über den besten Bürgermeister der Welt, Einblicke in die weibliche Lust und "Am Schauplatz"

Wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen: Mark Bonnar als Ex-Anwalt Max in "Guilt – Keiner ist schuld", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Expectation / Happy Tramp North

19.40 REPORTAGE

Re: Grigny – Der beste Bürgermeister der Welt Philippe Rio ist laut der City Mayors Foundation in London der beste Bürgermeister der Welt: Als kommunistischer Bürgermeister im berühmt-berüchtigten Grigny kämpft er seit Jahren gegen die Armut und für ein besseres Leben der Bürgerinnen und Bürger der ärmsten Stadt Frankreichs. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATON

Schulgeschichten (1–2/2) Wie unterschiedlich sich Schulsysteme und individuelle Laufbahnen entwickelt haben, zeigt die zweiteilige Doku, in der sich Prominente aus Frankreich und Deutschland an ihre Schultage erinnern. Mit dabei: der deutsche Plakatkünstler Klaus Staeck und Frankreichs früherer Kultur- und Bildungsminister Jack Lang. Bis 21.45, Arte

20.15 WISSEN

Vulva und Vagina – Neue Einblicke in die weibliche Lust Lange waren die weiblichen Genitalien in unserer Kultur mit großer Scham behaftet. Im Kantonsspital Luzern wurde die bisher größte Vulva-Studie der Welt durchgeführt. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema Wege zur Selbstermächtigung. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Niemand soll es wissen 960.000 Menschen haben in Österreich Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Darüber geredet wird kaum. Viele ver stecken ihre Schwäche aus Scham ein Leben lang, in ständiger Angst, dass es jemand bemerken könnte. Bis 22.00, ORF 2

21.45 ZWEITE STAFFEL

Guilt – Keiner ist schuld (1–4/4) (GB 2021, Patrick Harkins) Das schottische Drama um den zwielichtigen Ex-Anwalt Max McCall (Mark Bonnar) und den Gangsterboss Roy Lynch (Stuart Bowman) geht mit jeder Menge Überraschungen in die zweite Runde. Arte zeigt alle vier Folgen der neuen Staffel an einem Abend. Bis 1.35, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Themen im ORF-Wirtschaftsmagazin: Mehr Privat, weniger Staat – Warum Auslagern staatlicher Aufgaben gefährlich werden kann. / Grüne Geldanlage – Finanzprodukte wollen nachhaltig sein, sind es aber oft nicht. / Flug statt Zug – Warum die Bahn dem Flugzeug hinterherhinkt. Bis 23.05, ORF 2

22.50 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt (The Man with the Golden Gun, GB/USA 1974, Guy Hamilton) In seinem zweiten Einsatz als James Bond trifft Roger Moore auf Dracula-Darsteller Christopher Lee. Für die obligatorische Exotik sorgen Dreh orte wie Hongkong, Macau und Thailand. Bis 1.20, Vox

22.55 DOKUMENTATION

Flucht vor Hitler – Die Wiener in China Rund 5000 österreichische Jüdinnen und Juden flohen vor dem NS-Terror nach China, in die Stadt Schanghai. Bis 23.40, 3sat

23.05 TALK

Stöckl Kabarettistin Lisa Eckhart, Psychiater Michael Lehofer, Meteorologe Sigi Fink und Choreografin Susanne Kirnbauer-Bundy sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2