Die neue ÖVP schaut auch schon ziemlich alt aus. Oder ist das jetzt nach dem Abgang von Kurz schon die ganz neue ÖVP? Oder eh wieder die alte? Das geht aus den aktuellen Bildern nicht hervor. Diese stammen vom Frühstücksbesuch von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei der Tiroler ÖVP. Stolz hat sie die Landespartei am Dienstag online geteilt. Nein, nicht auf Insta oder Twitter, sondern auf der Traditionsplattform Facebook. Eines von ihnen sticht besonders hervor. So sehr, dass es durch Dritte dann doch auf Twitter auftauchte und dort öffentlich belächelt wurde.

Viele Männer, keine Frau

Auf dem Bild stehen sie, die Spitzen der Tiroler Volkspartei, im Halbkreis um den Kanzler vor einem Holzhäuschen. Es ist folglich ein Bild, auf dem keine Frau zu sehen ist. Man(n) ist unter sich, lässt das Sakko und den obersten Knopf offen. Manch einer hat die Hände in den Hosentaschen und lächelt genüsslich. Der Kanzler steht breitbeinig da wie Django, ein Remake-Westernheld, der sich demnächst wird beweisen müssen.

Nur der Tiroler ÖVP-Parteilandesobmann Anton Mattle fällt aus der Reihe – und rechts auch fast aus dem Bild. Er trägt als Einziger Krawatte. Hemd und Sakko sind geschlossen. Er scheint sich nicht richtig wohlzufühlen.

Man hat aber nicht den Eindruck, dass dies daran liegen könnte, dass keine Frau in der Runde zu finden ist. Man hat sogar das Gefühl, dass eine Frau ganz in der Nähe sein könnte. Denn bei so vielen gestandenen ÖVP-Männern kann Claudia Plakolm ja gar nicht weit weg sein. (Guido Gluschitsch, 24.8.2022)