Kaum ein Thema polarisiert und emotionalisiert in Westösterreich so sehr wie der Umgang mit Wölfen. Was ist der richtige Umgang mit den in Österreich wieder heimisch werdenden Tieren? Expertinnen und Interessenvertreter diskutieren. Streiten Sie mit!

Er ist eines der großen Aufregerthemen in ländlichen Regionen, in Tirol emotionalisiert er sogar den laufenden Landtagswahlkampf: der Wolf. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts galten die Tiere in weiten Teilen Europas als ausgerottet, doch seit einigen Jahren und dank europäischer Schutzbemühungen sind die Wölfe wieder zurück.

Doch mit der Rückkehr der Wölfe mehren sich die Fälle von Wolfsrissen. Allein in Osttirol sollen im heurigen Sommer bereits 200 Schafe gerissen worden sein. Und so drängen vor allem Landwirte und ihre Vertreter darauf, sogenannte Problemwölfe schnell und unkompliziert schießen zu dürfen. Doch Umwelt- und Tierschützer legen gegen Entnahmeerlaubnisse regelmäßig Einsprüche ein – erst diese Woche wurden drei mögliche Wolfsabschüsse in Tirol gestoppt. Wie sehr das Thema polarisiert, zeigt auch, dass Mitglieder jener Kommission, die über Abschüsse befinden darf, anonym bleiben und Jägern, die Wölfe schießen, die Möglichkeit zugesichert wird, das anonym zu tun.

Alm ohne Wolf

Was ist die richtige Strategie im Hinblick auf Wölfe: Sie schießen oder schützen? Um diese Frage geht es in der neuen Ausgabe des Videotalks "STANDARD mitreden". Mit dabei ist der Tiroler Landwirtschaftskammerpräsident und ÖVP-Politiker Josef Hechenberger, der hinter einer Plattform namens "Alm ohne Wolf" steht. Zu Gast ist Lucas Ende vom Naturschutzbund sowie der führende Wildtierbiologe Klaus Hackländer. Ebenfalls dabei ist Petra Wohlfahrtstätter, eine Spitzenkandidatin der Grünen in Tirol, sowie der Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg, Hubert Stock.

Diskutieren Sie mit!

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste oder schreiben Sie uns, wie Sie das Thema sehen. Die spannendsten Postings wollen wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 24.8.2022)