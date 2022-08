Die Polizei ermittelt. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

In einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) sind am späten Mittwochnachmittag eine Frau und ein Mann tot aufgefunden worden. Die 20- und der 22-Jährige wiesen Schnittverletzungen auf, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Mord und Suizid würden nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten am Abend an.

Entdeckt wurden die beiden Toten vom Eigentümer der Wohnung. Dieser brach laut der Sprecherin die versperrte Zimmertür auf, nachdem sich niemand gemeldet hatte. (APA, 24.8.2022)