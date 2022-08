Die Polizei ermittelt. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

In einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) sind am späten Mittwochnachmittag eine Frau und ein Mann tot aufgefunden worden. Die 20- und der 22-Jährige wiesen Schnittverletzungen auf, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage mit.

Mord und Suizid würden nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten am Abend an. (APA, 24.8.2022)